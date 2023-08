Washington D.C. – El presidente Joe Biden pone hoy en marcha el programa que persigue que los deudores de préstamos estudiantiles federales obtenidos para sus estudios de bachillerato -que son decenas de miles de personas en Puerto Rico-, no paguen más del 5% de su ingreso discrecional.

El plan Ahorro en una Educación Valiosa (SAVE, por sus siglas en inglés) es una de las iniciativas del presidente Biden para mitigar el impacto de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que invalidó el programa de cancelación de deuda que había comenzado a implantar su administración.

“Es el plan de préstamos para estudiantes más asequible de la historia… le ahorrará al prestatario típico alrededor de $1,000 al año. Dará a los prestatarios un poco más de espacio para respirar”, indicó el presidente Biden.

Los pagos de préstamos obtenidos para estudios de bachillerato se reducirán del 10% al 5% de sus ingresos discrecionales, los que el Departamento de Educación de Estados Unidos define como “la diferencia entre su ingreso bruto ajustado y el 225% del monto de la Guía de Pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos para el tamaño de su familia”.

El plan eximiría del pago mensual a una persona que tiene deuda estudiantil por un préstamo para estudios subgraduados y gana menos de $15 la hora. La Casa Blanca calcula que lo que tienen ingresos superiores a un promedio de $15 la hora, se ahorrarán más de $1,000 anuales.

Las personas que tienen préstamos de pregrado y posgrado pagarán un promedio ponderado entre el 5% y el 10% de sus ingresos “con base en los saldos de capital originales”, según el secretario de Educación, el puertorriqueño Miguel Cardona.

La intención es que los deudores comiencen a solicitar de inmediato su participación en el programa, para conseguir la reducción en los pagos, que se reanudan en octubre.

“Siempre que pague lo que debe según este plan, ya no verá crecer el saldo de su préstamo debido a los intereses sin pagar. Bajo el plan SAVE, los pagos mensuales se basan en sus ingresos, no en el saldo de su préstamo estudiantil”, agregó Biden.

Cuando el presidente Biden trató de poner en marcha el plan de cancelación de deuda, la Casa Blanca informó que en Puerto Rico había cerca de 329,000 personas con préstamos que rondaban los $9,300 millones. No está claro cuantos de esos son préstamos para estudios de bachillerato y cuantos se tomaron para maestrías o posgrados.

Tras la decisión del Tribunal Supremo estadounidense de declarar inconstitucional el programa, el presidente Biden anunció que eliminaría deuda a 804,000 prestatarios - 3,289 de ellos residentes de Puerto Rico-, que califiquen para un alivio en los préstamos debido a fallas históricas en la administración del programa federal.

La intención de ese otro alivio de deuda es beneficiar a personas que han pagado sus préstamos durante más de 20 años.

Biden dijo que administración ha aprobado la condonación de más de $116,000 millones de deuda estudiantil, en beneficio de más de 3.4 millones de prestatarios.

“Esto es un vuelco en la situación (de esos deudores). Hemos perdonado más deuda que cualquier administración en la historia”, sostuvo el secretario Cardona, quien indicó que comenzará una campaña educativa para llegar a los deudores, con el respaldo de organizaciones como Civic Nation, the National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), the National Urban League (NUL), Rise, the Student Debt Crisis Center, UnidosUS y Young Invincibles.

La vicepresidenta Kamala Harris, por su parte, señaló que “como anunció el presidente Biden en junio, seguimos buscando un camino alternativo para brindar alivio de la deuda estudiantil a tantos estadounidenses como sea posible lo más rápido posible”.