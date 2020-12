Washington D.C. – En momentos en que decenas de miles de familias pierden acceso a la electricidad en Florida, boricuas residentes de Orlando protagonizaron un llamamiento para que en medio de la pandemia del coronavirus el gobierno decrete una moratoria en las desconexiones del sistema eléctrico y en el desalojo de viviendas.

“No es que uno no quiera pagar, es que uno no puede. Es una situación terrible”, dijo Marta Orbe, una puertorriqueña que vive en Orlando desde que el huracán María le agarró de vacaciones en Florida y su propia familia, ante la emergencia que vivía en la Isla, le recomendó quedarse en ese estado.

Solo en octubre más de 100,000 familias fueron desconectadas en Florida del servicio de electricidad. Más de 60,000 estaban entonces con tres meses de atrasos en sus pagos, según la coalición ‘Connected in Crisis’.

“Este es un asunto de vida o muerte, y la clase trabajadora, los negros floridanos y las comunidades de inmigrantes están desproporcionadamente en riesgo”, indicó la coalición, en una carta enviada a los presidentes de los comités de Presupuesto de la Legislatura de Florida en las que piden acción inmediata.

Entre los reclamos de la Connected in Crisis están aprobar una moratoria en desconexiones de la electricidad hasta el 1 de junio de 2021, eliminar la obligación de pagar una tarifa por reconexión y ofrecer asistencia financiera a los ciudadanos.

Un llamamiento similar ha sido hecho al gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, para que tome medidas ejecutivas en espera de que la Legislatura estatal se reúna en marzo.

Las muertes en Florida causa del coronavirus - que ha impactado de forma desproporcionada a los negros y latinos-, suman más de 20,000.

La boricua Orbe - quien no ha podido regresar a la isla desde hace dos años-, dijo que se ha enfrentado a una deuda de $573, que ha podido reducir a $161 después de dos desconexiones de varias horas y al pago de $95 en multas.

En su caso, la pandemia del coronavirus ha provocado una reducción en las horas de trabajo en una tienda por departamentos en la que laboraba 40 horas a la semana, pues ha tenido síntomas que pueden asociarse al virus, como fiebre, lo que provoca que no pueda regresar a trabajar por entre 10 y 12 días.

“El dinero no me da ni para pagar el apartamento ni para pagar las utilidades”, sostuvo Orbe, quien ha trabajado también en restaurantes, lavando carros y limpiando casas.

Betzaida Vázquez, otra puertorriqueña residente de Orlando, dijo que cada vez se le complica más la posibilidad de tener comida en la casa en que vive con su hijo y cumplir con las demás obligaciones financieras.

Vázquez dijo que sobrevive con $733 del Seguro Social poco más de $100 de asistencia alimentaria, pues cada vez, debido a las medidas de precaución ante el COVID-19, tiene menos clientes para limpiar casas o para hacer alteraciones de ropa.

Una hija de Vázquez tuvo que hacer un préstamo, el cual ahora tampoco puede pagar, para evitar que le cortaran la electricidad. “Conseguir comida para la casa (y pagar las deudas) no es fácil. No hay trabajo”, señaló Vázquez, quien es natural de Gurabo.

La coalición ‘Connected in Crisis’ reúne a los grupos de base Chispa Florida, Florida Conservations Voters, Florida Housing Justice Alliance, Earth Justice, Organize Florida, New Florida Majority, The CLEO Institute, Sierra Club, For Our Future, Catalyst Miami, Vote Solar, Rethink Energy Florida, Cleanenergy.org y Solar United Neighbors.

“Apagarle la luz a la gente puede ser mortal”, advirtió la también puertorriqueña Maria Revelles, de la organización Chispa Florida.

Zac Cosner, del grupo Florida Conservation Voters, sostuvo que no solo el gobierno de Florida ha fallado en decretar una moratoria en las desconexiones del sistema eléctrico, sino que contrario a otros estados tampoco ha ofrecido asistencia a los ciudadanos “para aliviar sus deudas”.

En Virginia, por ejemplo, el gobierno asignó $100 millones. En Illinois, se asignaron $48 millones, sostuvo Cosner.

Con respecto a los desalojos de vivienda, Ida Eskamani, del grupo Florida Housing Justice Alliance, afirmó que en medio de la creciente crisis económica y de salud se necesita “una moratoria por la duración de la emergencia”.