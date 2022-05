Washington D.C.- Cerca de 240,000 familias de Puerto Rico– unas 90,000 más que en 2021-, han presentado la planilla federal en 2022, en el primer año en que está plenamente disponible para residentes de la Isla el crédito estadounidense por niños dependientes, informó el Servicio de Rentas Internas (IRS).

Aunque los datos del IRS no precisan en cuántas de esas planillas se solicita el CTC, la abrumadora mayoría de los que someten el formulario 1040 lo hacen para reclamar ese crédito.

Hasta 2021, el crédito por niños dependientes estaba disponible solo para los que tienen tres o más hijos. Por medio de la ley de rescate económico, el gobierno del presidente Joe Biden extendió plenamente el CTC a la isla.

Los residentes de la Isla – que en su abrumadora mayoría no pagan contribuciones federales sobre ingresos-, pueden reclamar un reembolso de hasta $3,600 por cada menor dependiente de menos de seis años y hasta $3,000 por los que tienen entre seis y 17 años, rellenando la planilla federal.

Para recibir algún reembolso, deben tener un ingreso máximo de $150,000 si es casado y rinde una planilla conjunta o como cónyuge superviviente; $112,500 si es jefe o jefa de familia; y $75,000 si es soltero o casado que rinde planillas por separado, indicó el IRS.

“Si bien es un buen indicio que muchas más personas han radicado este año, creemos que hay muchas más personas elegibles que no han rendido y reclamado el crédito, ya sea porque normalmente no rinden una planilla, nunca han necesitado rendir una planilla federal, o no han oído sobre este cambio”, indicó Ken Corbin, director de Experiencia del Contribuyente del IRS.

El total de planillas federales presentadas en Puerto Rico e informadas por el IRS se basa en los datos existentes hasta el 18 de abril. Pero, Corbin señaló que existe un plazo de hasta tres años para reclamar el crédito.

Corbin advirtió que los residents de Puerto Rico pueden recibir una Carta 5071C/SP o 6331C después de rendir su planilla de 2021, para verificar su identidad.

“Las personas que reciban la carta pueden ir a la página Cómo entender su carta o aviso en IRS.gov y en la parte superior de la página elija entre ocho idiomas, incluido el español, para obtener más información e instrucciones”, sostuvo Corbin, al indicar que también pueden crear una Cuenta en línea del IRS para verificar el trámite.

El IRS informó que tiene un centro de ayuda al contribuyente en Guaynabo, que opera de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p. m. Puede además solicitarse una cita en el número telefónico (844) 545-5640..