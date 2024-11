Con fuerte énfasis boricua la etapa final de la campaña electoral en Pensilvania

De acuerdo a la encuesta final del New York Times y el Siena College , Trump tiene una ligera ventaja en Arizona (4%) y Michigan (1%), mientras Harris le aventaja por muy poco en Carolina del Norte (3%), Georgia (1%), Wisconsin (3%) y Nevada (3%).

A última hora, y sorpresivamente, una encuesta ha colocado a Harris al frente, 47% a 44%, en Iowa; un estado que no se contemplaba estuviera en disputa, pues suele favorecer a los republicanos.

“No quiero que nadie se levante el 6 de noviembre pensando que no hizo lo suficiente”, indicó Velázquez, al hablar en el mítin “Puerto Rico se respeta”, en el Esperanza Arts Center, convocado por el comité de acción política de la organización Unidos US e Impacto Media.