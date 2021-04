Washington D.C. – Junto a la congresista Ayanna Pressley, líderes políticos y cívicos boricuas de Massachusetts anunciaron hoy que se proponen avivar los esfuerzos en favor del proyecto de status de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez.

Cinco concejos municipales de Massachusetts– Boston, Holyoke, Springfield, Easthampton y Worcester-, han aprobado resoluciones en respaldo a la legislación, que busca vincular al Congreso con una Convención de Status y un referéndum de alternativas no territoriales que decidan convocar el gobierno de Puerto Rico.

Mientras, unos 17 grupos cívicos - incluidos Alianza for Puerto Rico (Massachusetts), Boricua Solidarity Movement, Rise Up Western Mass Indivisible, Mijente Boston Asamblea y Arise for Social Justice -, se han vinculado también con la campaña a favor de la medida.

“Este es un asunto de justicia. Este proyecto va a empoderar a Puerto Rico”, indicó Pressley, quien es coautora original de la medida de Velázquez y Ocasio Cortez, que tiene el número 2070 en la Cámara baja.

PUBLICIDAD

Esa legislación compite en este Congreso con el proyecto 1522 del también demócrata puertorriqueño Darren Soto (Florida) y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, en favor de un referéndum federal estadidad sí o no que esté atado a un proceso de admisión de Puerto Rico como estado.

Para Pressley, la idea de dejar en manos del gobierno de Puerto Rico una potencial convocatoria a una Convención de Status – pero al mismo tiempo vincular al Congreso con el proceso-, permite que “la gente más cercana al dolor” que representa el colonialismo desarrolle las propuestas y busque terminar con el status territorial.

La congresista Pressley encabezó hoy una conferencia de prensa virtual en la que participaron el senador estatal Adam Goméz, el representante estatal Orlando Ramos, el concejal municipal de Boston, Ricardo Arroyo, y la concejal municipal de Holyoke, Libby Hernández. También ofreció un mensaje la exalcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, quien este año trabaja en el Centro de Liderazgo Weissman del Mount Holyoke College, en Massachusetts.

“Soy una nueva integrante de la diáspora”, dijo Cruz, quien elogió la legislación de Velázquez y Ocasio Cortez por entender que reconoce “el derecho de los puertorriqueños a decidir su relación con Estados Unidos”.

Pressley es una de tres demócratas electos por Massachusetts que han apoyado la legislación de Velázquez y Ocasio Cortez. La congresista Pressley es parte del llamado “escuadrón” liberal de la Cámara que incluye a Ocasio Cortez, Rashida Tlaib e Ilhan Omar, y respaldan el proyecto 2070.

Además de Pressley, los demócratas por Massachusetts Richard Neal y James McGovern son coautores del proyecto 2070. Neal es el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, mientras que McGovern preside el Comité de Reglas.

PUBLICIDAD

En el Senado, los dos senadores federales, ambos demócratas, por Massachusetts, Elizabeth Warren y Ed Markey, han coauspiciado la versión del proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez que presentó su colega demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey).

Los líderes puertorriqueños que apoyan el 2070 buscan además convencer a la demócrata Lori Trahan, quien es una de las 26 demócratas del Comité de Recursos Naturales, que tiene ante su consdieración los proyectos de status.

El senador estatal Gómez y el representante estatal Ramos – quienes además son concejales municipales de la ciudad de Springfield- se proponen presentar una resolución de respaldo a la medida en sus cámaras legislativas.

Boston fue el más reciente concejo municipal en aprobar una medida en apoyo al proyecto 2070. “Busca un proceso inclusivo”, dijo el concejal Arroyo, al anunciar la resolución aprobada el miércoles.

Como han sido presentados, es improbable que avance alguno de los dos proyectos, debido a la división que existe sobre este asunto entre los demócratas y el poco respaldo – solo un senador en el caso del 2070 y 15 legisladores de la Cámara baja en el caso del 1522-, entre los republicanos.

De todos modos, el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), anunció que llevará a cabo una segunda audiencia el martes de la semana próxima y ha pedido un análisis legal y constitucional sobre los dos proyectos de ley al Departamento de Justicia.

Miembros del Comité han cuestionado, entre otras cosas, que la legislación 2070 no defina las alternativas de status, que no le ponga un término de duración a la elección de los delegados a la Convención, que el proyecto busque vincular a futuros Congreso y que se destinen fondos federales para financiar la campaña de los potenciales delegados.

PUBLICIDAD

“La Constitución es clara. Puerto Rico puede elegir la estadidad, el territorio o la independencia... ¿Por qué tendríamos una Convención Constitucional cuando las tres opciones ya están claras? Quizás para crear elevadas demandas a Estados Unidos que nunca sucederán. Pero, de hecho, causarán una demora crítica durante una ventana de oportunidad limitada para que Puerto Rico finalmente resuelva su problema de ciudadanía de segunda clase”, indicó el congresista Soto, quien ha indicado que el proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez responde a independentistas de la diáspora.

Mientras, los críticos del proyecto pro estadidad sostienen, entre otras cosas, que un proceso de libre determinación debe incluir otras alternativas, un proceso informado y sostienen que el 52.5% que obtuvo la estadidad no es suficiente para decidir si Puerto Rico debe ser admitido como estado de Estados Unidos.

“A diferencia del 1522, (el proyecto 2070) requiere que cada opción política presentada incluya un plan de transición y garantizaría que los puertorriqueños entiendan las implicaciones de cada elección. Esta es una decisión importante y la gente de la isla debe saber cómo sería una transición”, sostuvo el congresista demócrata Jesús “Chuy” García, quien es vicepresidente del Comité de Recursos Naturales y coautor del 2070.