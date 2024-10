Congresistas demócratas proponen resolución para exhortar al Congreso a actuar en torno a la antigua ley 22 de Puerto Rico

“Tenemos que asegurarnos que sea una prioridad eventualmente cambiar eso… queremos ver que el IRS (Servicio de Rentas Internas federal) haga el trabajo necesario para asegurar que no siga utilizándose la ley 22 para no pagar impuestos y sacar a los puertorriqueños de sus propiedades” , dijo Ramírez a este medio, vía telefónica, previo a una conferencia de prensa, en Chicago .

La carta está firmada también por las organizaciones Construyamos Otro Acuerdo, Ayuda Legal Puerto Rico, Sembrando Sentido, Coalición Puerto Rico No Se Vende, Vamos Puerto Rico, Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Mi Patria, Boricuas Unidos en la Diáspora, New York Communities for Change, Vocal New York, Churches United for Fair Housing y Hedge Clippers.