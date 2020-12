Washington D.C. – Los congresistas demócratas Jesús “Chuy” García y Adriano Espaillat presentaron hoy un proyecto de ley que crearía una oficina que incorpore un grupo de trabajo de la sociedad civil al proceso de reconstrucción de Puerto Rico.

La medida - que tiene también el coauspicio de la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez-, permitiría integrar un grupo de trabajo de 13 miembros, seleccionados por las organizaciones comunitarias, los alcaldes, fundaciones y grupos profesionales, a las oficinas a cargo del proceso de recuperación y reconstrucción.

El proyecto de ley, que se buscará promover en la próxima sesión del Congreso, hace referencia a tener un representante de la sociedad civil de Puerto Rico incorporado a los trabajos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el Departamento de Vivienda federal, el Departamento de Vivienda de Puerto Rico y la Oficina Central para la Recuperación y Reconstrucción de la Isla (COR3).

“Más de tres años después de que el huracán María azotara a Puerto Rico, la isla todavía está devastada y las voces puertorriqueñas han sido excluidas del proceso de recuperación federal”, indicó el congresista García, quien representa el distrito 4 de Chicago.

Espaillat, de origen dominicano y electo por un distrito de Nueva York, afirmó que “la respuesta fallida de la administración (de Donald) Trump a los huracanes Irma y María y su destructivo impacto en Puerto Rico ilustró cuán valiosa sería la contribución local a los esfuerzos de socorro después de desastres naturales”.

La medida indica que “el sistema federal centralizado de financiamiento para la recuperación de Puerto Rico excluye a la mayoría de las comunidades desde el diseño y la priorización de la implementación del programa, no aprovecha el conocimiento histórico e institucional local sobre el uso de fondos federales de recuperación, y no es tan flexible y responsivo como la red de implementación local”.

La nueva dependencia se llamaría la Oficina para una Reconstrucción de Puerto Rico Equitativa, Transparente y con Rendición de Cuentas. Una medida parecida estuvo en el borrador de legislación del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), para reformar la ley Promesa.

García, quien ocupa el escaño que representó Luis Gutiérrez por 26 años, es miembro del Comité de Recursos Naturales.

“El objetivo final es que los líderes de la comunidad sean actores clave, plenamente comprometidos y empoderados, para garantizar que se tomen las decisiones correctas sobre los fondos de recuperación federal, y que el pueblo de Puerto Rico comience a ver y sentir realmente los efectos de una operación eficaz y equitativa de inversiones para la recuperación” indicó Adi G. Martínez-Román, analista senior de Política Pública para Puerto Rico en la organización antipobreza Oxfam America.

Dos miembros del grupo de trabajo serían seleccionados por los alcaldes. Cuatro miembros, además, serían seleccionadas por las organizaciones comunitarias. Otros dos representarían a organizaciones sin fines de lucro, uno representaría al sector de fundaciones y filantrópicos.

Las organizaciones empresariales - la Cámara de Comercio, la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas, el Centro Unido de Detallistas, Empresarios por Puerto Rico, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y la Asociación de Economistas- también seleccionarían su representante en el comité.

Los sindicatos reconocidos por el Departamento del Trabajo tendrían un miembro en el grupo de trabajo, al igual que la Universidad de Puerto Rico (UPR). Las demás instituciones universitarias seleccionarían otro.

El proceso de elección de los miembros del grupo de trabajo sería desarrollado por la Comisión de Derechos Civiles, la Asociación de Profesionales del Trabajo Social y el Colegio de Abogados.

Docenas de organizaciones apoyan la medida, incluidos el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago, la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, ESCAPE; Cooperativa Agroecológica Montessori (CoopAM) de Caguas, VAMOS Puerto Rico; Puerto Rico Science, Technology and Research Trust (PRSTRT), Power4PuertoRico, Impacto Juventud Inc. GC, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), el Consejo de Residentes del Residencial Luis Lloréns Torres, Alianza for Progress, Boricuas Unidos en la Diáspora y la Agenda Nacional Puertorriqueña.