Washington D.C.- Bajo el nombre “Right to Democracy”, activistas de Puerto Rico y otros territorios forman una nueva organización que estará dedicada a combatir el colonialismo y promover la libre determinación.

El grupo tiene como cofundadores a la puertorriqueña Adi Martínez Román y a Neil Weare, criado en Guam, y busca integrar a las comunidades en un proyecto destinado a presionar al gobierno de Estados Unidos. “Es momento para confrontar el colonialismo”, indicaron, en una declaración conjunta adelantada a El Nuevo Día, como parte de una entrevista.

Martínez Román ha sido fundadora de otras dos organizaciones en la Isla, ‘The Resiliency Law Center’ y Furia. Weare había creado primero “We The People Project’ y luego“Equally American”, que buscó tratar de revertir los Casos Insulares y reclamar la ciudadanía estadounidense para los nacidos en Samoa americana.

Por medio de los Casos Insulares, decididos principalmente a principios del siglo pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos – con expresiones racistas-, creó la doctrina de los territorios no incorporados, en los que solo aplican los derechos fundamentales de la Constitución estadounidense.

La jurisprudencia determinó que los territorios no incorporados, como Puerto Rico, pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos, y no están encaminados a la estadidad.

Neil Weare fue criado en Guam. (Suministrada)

“Desde mi punto de vista, para tener un impacto real y promover un cambio sistémico, necesitábamos integrar la abogacía comunitaria”, dijo Martínez Román, quien continuará formando parte de sus anteriores organizaciones.

Weare pone fin a su proyecto Equally American. Ha indicado que está consciente de que la descolonización va a ser resuelta “a través de un proceso político”. Pero, sostuvo que aún piensa que la litigación judicial tiene un rol en este debate.

“Las tres ramas del gobierno federal tiene un rol en la creación de este marco colonial antidemocrático, y se va a necesitar de las tres ramas para resolverlo”, sostuvo Weare.

Martínez Román afirmó que buscarán construir “un ecosistema de organizaciones en los territorios”, con la intención de trabajar de manera colaborativa en presionar al gobierno estadounidense y lograr que Estados Unidos reconozca el sistema colonial que fomenta.

Como copresidentes de la nueva organización, indicaron que persiguen buscar las causas comunes, respetar las diferencias, provocar el cambio, y evitar la “toxicidad”.

Sus principios incluyen el derecho de las personas a decidir las leyes que tienen que seguir, desarrollar su economía, defender su cultura a identidad, reclamar justicia e igualdad, defender su tierra y determinar su destino, entre otras cosas.

Todavía tienen que desarrollar consensos sobre algunos temas de política pública específicos como el acceso a programas federales.

“Muchos de los problemas más apremiantes a que se enfrentan las personas en los territorios estadounidenses están directamente relacionados con la falta de poder político y autodeterminación en esas comunidades”, indicaron .

El proyecto – sobre el cual comenzaron a conversar hace cuatro meses-, será formalmente anunciado en la tarde del miércoles.

“Neil me llamó en diciembre en busca de identificar nuevos caminos para promover la descolonización de los territorios, porque se sintió atascado en sus 10 años de trabajo en el área de la litigación”, dijo Martínez Román, al indicar que Weare avanzó la discusión en favor de la derogación de los Casos Insulares, sin lograr su revocación en casos recientes.

Weare sostuvo que se le hizo claro que es necesario tener “un movimiento real y un ecosistema” de apoyo para avanzar su agenda. “Nos complementamos en en formas que realmente pueden destrancar algunas posibilidades”, sostuvo.

Ahora iniciarán una serie de eventos y reuniones en los territorios y en ciudades de Estados Unidos para recoger el sentir de las comunidades.

“Estaré viajando frecuentemente este verano”, dijo Martínez Román, al señalar que visitará todos los territorios, previo a una cumbre que prevén celebrar en septiembre.

Han reunido ya una junta de directores con representación de Puerto Rico, Guam, Samoa americana, las Islas Vírgenes y Estados Unidos.

Los boricuas Ataveyra Medina, y Adriel Cepeda Derieux son parte de la junta de directores creada inicialmente. Pero, esperan integrar más personas a esa junta y un grupo asesor.