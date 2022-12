Washington D.C. – Sólo con la plena implantación del crédito federal por niños dependientes (CTC), expandido, la pobreza infantil en Puerto Rico puede haberse reducido de 55% a 39%, según un nuevo estudio del Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ).

Si se combina con el nuevo crédito por trabajo, la reducción es de 21 puntos, pues quedaría en 34%, indicó la doctora María Enchautegui, directora de Investigación y Política Pública del IDJ y una de las autoras del estudio “El CTC en Puerto Rico: Impactos en la Pobreza y en las Vidas de las Familias”.

Aunque la reducción en la pobreza infantil en Puerto Rico es significativa, todavía quedó muy por debajo de la baja que hubo en Estados Unidos, que alcanzó el 46%.

Los datos del estudio fueron presentados el jueves en una sesión informativa del IDJ - en uno de los salones del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes - que estuvo a cargo de Enchautegui; Laura Esquivel, vicepresidenta de la Federación Hispana para Política Pública Federal; Elaine Maag, del Urban Institute; y Rosalyn Hernández Olmo, líder comunitaria en la Isla y madre de dos niños.

“El CTC ha tenido un impacto grande… Las barreras identificadas por IDJ son solucionables y abordarlas reduciría drásticamente la pobreza infantil en Puerto Rico”, indicó Enchautegui, en un evento que auspiciaron la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien ofreció un mensaje.

Hasta que se aprobó en 2021 la ley de rescate económico (ARPA), que buscó mitigar la pandemia del COVID-19, en Puerto Rico el CTC solo estaba disponible para familias con tres o más hijos, que tienen que solicitar el dinero rellenando una planilla contributiva federal.

A partir de la ley ARPA, la ley aplica plenamente en la Isla. La plena vigencia en Puerto Rico del CTC coincidió con la expansión, para el año contributivo 2021, del crédito tributario a $3,000 en el caso de niños dependientes de 5 años o menos, y $3,600 por niños dependientes de 6 a 17 años.

Más de 222,000 familias de Puerto Rico habían solicitado hasta octubre el CTC.

Sin una nueva expansión, el CTC bajará en este año contributivo 2022 a un máximo de unos $1,400, aplicará a niños dependientes de 16 años o menos y para tener acceso las personas deben tener ingreso por trabajo. Bajo ese escenario, explicó Enchautegui, los estimados del IDJ son que la pobreza infantil bajaría solo 1%.

“En Puerto Rico el porcentaje de familias sin ingresos por trabajo es alto”, explicó Enchautegui.

En el foro, el IDJ hizo un llamamiento para que el Congreso vuelva a expandir el CTC y permita la transición de Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP, por sus siglas en inglés), un proceso que – según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos-, puede tomar una década.

El IDJ divulgó en el evento también un informe sobre la transición del PAN al SNAP.

Además, el IDJ abogó por una asignación suplementaria de $1,000 millones bajo el PAN, como respuesta al huracán Fiona.

Sin una nueva expansión del CTC, más de 80,000 familias de Puerto Rico ya no será elegibles para ese crédito, lo que impactará negativamente a 161,000 niños, según el análisis del IDJ.

El acceso al SNAP – un tema sobre el cual las autoridades de Puerto Rico presionarán en 2023 de cara a la reautorización de la ley agrícola federal-, puede representarle a la Isla un aumento en fondos de asistencia alimentaria de cerca de $2,000 millones.

La ley ARPA asignó a Puerto Rico $600 millones para subsidiar tres cuartas parte del crédito por trabajo de la isla. Esta semana, el gobernador Pedro Pierluisi ha pedido que el subsidio federal aumente a $787 millones anuales, pues el aumento en el empleo elevará las solicitudes del crédito, conocido en Estados Unidos por sus siglas en inglés, EITC.

El informe advierte, sin embargo, que la implantación del CTC ha tenido sus escollos. Muchas familias se enfrentan a barreras económicas y de idioma para solicitar un crédito que requiere rellenar la planilla federal, con la cual la abrumadora mayoría de los residentes de Puerto Rico no está familiarizada.

“Nuestros hallazgos muestran que lo que el Congreso ya está haciendo proporciona un primer paso importante. La pregunta es si el Congreso hará ajustes claves para darle a Puerto Rico una oportunidad real de escapar de la pobreza o permitirá que decenas de miles de familias vuelvan a caer en penurias innecesarias”, señaló Enchautegui.

Como parte de la presentación, la líder comunitaria Hernández Olmo – residente en el sector Playita de Santurce y coordinadora de servicios para una empresa que administra residenciales públicos-, habló en la sesión “en representación de las miles de madres jefas de familia en Puerto Rico que se levantan todos los días para lograr tener una mejor calidad de vida para sus hijos, romper el ciclo de la pobreza y la falta de recursos por nuestro estatus económico”.

Madre de dos hijos varones, de 18 y 3 años, narró como el CTC ha beneficiado a su familia y como los beneficios del PAN, aunque ayudan, son insuficientes.

“No cubre los requisitos de una nutrición saludable, así como la recomienda un nutricionista. Y no cubre el costo de la compra para poder ofrecer tres comidas y tres meriendas a mi familia. Eso es irreal. Tiene uno que convertirse en contable para tener buenos cálculos y que todo salga bien”, sostuvo.

Hernández Olmo dijo además que el pleno acceso de los residentes de Puerto Rico al CTC, le permitió comprarle un automóvil a su hijo mayor, garantizarle su trabajo y la transportación hacia la universidad.

“Antes no había podido participar ya que tenía un solo dependiente y eso hacía que no cualificara, pero con la ventana que se abrió pude aprovechar la oportunidad y me ayudó grandemente. A mi hijo Kenneth estaban en el proceso de moverlo en su empleo de tienda a una más retirada al área en que vivimos y con un ascenso de posición. Él caminaba a su trabajo, cuando pude solicitar el CTC y llegó pude conseguirle un vehículo para su transportación segura y se pudo matricular en la universidad y actualmente está estudiando en una de las mejores dentro de su rama”, explicó Hernández Olmo.

En el caso de su hijo de tres años, dijo que por padecer de alergias severas, su alimentación es un reto y más costosa, y se incrementan las visitas al médico.

“Para mí como madre sola es, evidentemente un reto ya que tengo que hacer lo imposible por tenerlo en condición y eso, obviamente, conlleva un gasto económico constante. Las visitas al médico, pagar sus tratamientos, conseguir los alimentos adecuados y leche; y que dé para todo es un reto”, explicó.

Esquivel, la vicepresidenta de Política Pública Federal de la Federación Hispana, sostuvo que los beneficiarios del PAN se enfrentan en Puerto Rico a “requisitos de elegibilidad más estrictos, por lo que los participantes son históricamente más pobres que los que reciben SNAP en los estados”.

“Las familias, los niños, los ancianos y los veteranos de Puerto Rico viven en la incertidumbre y se ven obligados a tomar decisiones difíciles sobre la compra de alimentos y la nutrición”, afirmó Esquivel.