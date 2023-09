Washington D. C. – La urgencia de rehacer la la red eléctrica y la importancia de incrementar los salarios para los trabajadores que participen del proceso de construcción estuvieron entre las recomendaciones hechas por un panel de la conferencia de liderazgo del Instituto del Caucus Hispano del Congreso que examinó el martes la situación de las pequeñas empresas en Puerto Rico.

“La mentalidad debe ser cómo Puerto Rico prospera”, dijo Jorge Martel, vicepresidente y gerente general de T-Mobile en la Isla, quien formó parte de la discusión, junto al consejero de Política Pública y Asuntos Externos del New Jersey Laborers-Employers Cooperative and Education Trust, Francisco Maldonado Ramírez, y Mary Rosas, responsable de los asuntos gubernamentales de Starbucks en el centro y sur de California.

Por su parte, Maldonado Ramírez destacó la importancia de tener sindicatos y ofrecer buenos salarios para echar hacia delante la reconstrucción de Puerto Rico, en momentos en que hay decenas de miles de millones de dólares asignados para ese propósito y pueden faltar decenas de miles de trabajadores para completar la tarea.

Para Maldonado Ramírez, las asociaciones de contratistas se equivocan cuando consideran que la alternativa a la falta de mano de obra es pedir que Congreso otorgue visas especiales para atraer obreros de otros países.

A su juicio, hay suficiente mano de obra en Puerto Rico, pero no se va a motivar a ir a trabajar bajo el sol si puede ganarse lo mismo en una cadena de venta al detal en aire acondicionado. “Si Wal-Mart paga $16 la hora”, y a los obreros de construcción se les ofrece entre $8 y $16 por hora, la gente no va querer “trabajar afuera a 100 grados (Farenheit) de temperatura”, dijo.

En momentos en que se programa la reconstrucción de la red eléctrica, los pequeños negocios “van a necesitar un sistema eléctrico confiable”, agregó Maldonado Ramírez. La construcción de micorredes y los proyectos de energía solar jugarán un rol fundamental en levantar ese sistema, sostuvo.

“Necesitamos más infraestructura para la energía solar”, dijo, por su parte, Martel, al indicar que el acceso a generadores potentes de energía es un lujo que se pueden dar las grandes empresas, como las corporaciones manufactureras, pero no los pequeños negocios en términos generales.

Martel señaló que mejorar el proceso de obtención de permisos será clave para avivar la economía y que la agenda debe ir dirigida a que Puerto Rico sea “un centro de tecnología”. En ese sentido, destacó la inversión de $300 millones de su empresa en infraestructura y los avances en el acceso a tecnología 5-G para la red de internet.

Rosas afirmó, por su parte, que obtener acceso a capital en Puerto Rico se dificulta, pues considera que la Isla “tiene una reputación de alto riesgo”.

Desde el público, la profesora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), América Facundo, afirmó que de cara a la revitalización económica de Puerto Rico debe tomarse en cuenta el impacto de los estadounidenses que se mudan a la Isla para beneficiarse de la antigua ley 22 – ahora integrada a la ley 60 de 2019-, la cual les permite minimizar el pago de contribuciones puertorriqueñas y eludir las federales.

Facundo señaló que esas personas solo pueden tener que adquirir una propiedad, la que “compran por encima del valor”, elevando los precios en el mercado y limitando el acceso de los puertorriqueños de la Isla a una vivienda.

“La visión que he escuchado en torno a la recuperación (de Puerto Rico) tras el huracán María no es lo que vivimos en la Isla”, sostuvo Facunado, al aludir a la caída de los sistemas de educación y salud. “Mucha gente toma la mitad de sus medicamentos, porque no puede pagar una dosis completa”, agregó.

Debido a una votación que tenía lugar en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) no pudo abrir la discusión, como se tenía previsto. Velázquez es la líder de la minoría demócrata en el Comité de Pequeñas Empresas de la Cámara de Representantes.

Tampoco pudo estar presente el presidente del Centro para una Nueva Economía (CNE), Miguel Soto Class, quien habló con El Nuevo Día previo a la actividad. La moderadora del panel fue la periodista puertorriqueña Nicole Acevedo, de NBC News.