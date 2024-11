Donald Trump coloca al Senado federal contra las cuerdas con el nombramiento de Robert Kennedy, hijo,

El exvicepresidente Michael Pence – quien hizo tándem con Trump y estuvo cercano al líder republicano hasta el ataque al Congreso del 6 de enero de 2021-, dijo que Kennedy, hijo, debe ser rechazado por su posición en favor de que el gobierno no intervenga en el tema del aborto .

La noche electoral, en horas de la madrugada y cuando se declaraba vencedor de las elecciones presidenciales, Trump presentó a Kennedy, hijo, como un colaborador, pero le advirtió que no se metiera con las empresas petroleras.

A Gabbard se le cuestiona por su falta de experiencia en asuntos de inteligencia, ser demasiada amigable con Rusia y por reunirse con el presidente de Siria , Bashar al Assad . Hegseth – un comentarista pro Trump en la cadena Fox- es criticado por no tener experiencia en el Pentágono, más allá de haber sido militar.

“Son tan espantosas (algunas designaciones) que son una forma de arte escénico”, dijo a The New York Times Michael Waldman, presidente del grupo de estudio Brennan Center for Justice.