Washington D. C. – El secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, anunció hoy que los estudiantes de Puerto Rico Alejandra Sofía Lozada Santana, Nicolas Taj Proskauer Valerio y Ricardo Shawki Marrero Alattar formarán parte de la clase de becarios presidenciales de 2021.

Los estudiantes puertorriqueños son parte de la clase 57 de becarios presidenciales, que reúne a 161 estudiantes de duodécimo grado por sus éxitos educativos.

Lozada Santana es estudiante de la escuela Baldwin de Bayamón y reside en San Juan. Marrero Alattar estudia en la escuela St. John’s, en San Juan, pero vive en Dorado. Mienras, Proskauer Valerio es estudiante de la escuela Ramey de Aguadilla, municipio en el que reside.

Proskauer Valerio fue seleccionado como estudiante de educación técnica y profesional.

“Los becarios presidenciales 2021 representan logros extraordinarios para nuestros tiempos extraordinarios. Me complace unirme al presidente (Joe) Biden para saludar a estos jóvenes sobresalientes por sus logros, servicio, carácter y búsqueda continua de la excelencia. Sus ejemplos me enorgullecen y me dan esperanzas sobre el futuro”, indicó el puertorriqueño Cardona.