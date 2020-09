Washington D.C.- Un 59% de los electores estadounidenses apoya que Puerto Rico y Washington D.C. se conviertan en estados, según la encuesta de The New York Times y el Siena College.

El apoyo a la admisión de la isla y la capital estadounidense es amplio entre los demócratas (77% a 9%) y los independientes (70% y 20%). Pero, la idea es rechazada por una mayoría de los republicanos (51% a 33%).

A los 950 entrevistados se les inquirió sobre la estadidad para Washington D.C. y Puerto Rico en una misma pregunta, sin la alternativa de poder opinar sobre esas propuestas de forma independiente.

Tanto el presidente Donald Trump como el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), han rechazado tajantemente la idea de que Puerto Rico y Washington D.C. sean estados.

McConnell ha indicado que convertir a la isla y la capital federal en estados de la Unión es parte de la agenda socialista de los demócratas.

El gobierno de Puerto Rico ha convocado para el 3 de noviembre un referéndum estadidad sí o no, el cual - por excluir las otras alternativas de status-, el Departamento de Justicia federal considera que incumple con la política pública del gobierno de Estados Unidos.

El apoyo a la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. en el estudio de The New York Times es mayor al que logra la propuesta de convertir la isla en el estado 51 entre los electores de la diáspora puertorriqueña, según una encuesta divulgada el pasado jueves por el Center for American Progress (CAP) Action Fund.

En la encuesta del CAP, hecha por la firma demócrata Latino Decisions, la estadidad obtuvo un 48% de respaldo frente a la independencia y el status vigente, pero bajó a 30% cuando se añadieron como alternativas la libre asociación, un Estado Libre Asociado modificado u otra opción.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por los demócratas, aprobó en junio pasado un proyecto de ley para convertir a Washington D.C. en el estado 51. Pero, la medida no avanzará en el Senado republicano.