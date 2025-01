El Congreso certificó la victoria de Donald Trump sin que los demócratas olvidaran el ataque a la democracia hace cuatro años

Al concluir el proceso, la vicepresidenta Harris afirmó que hizo “lo que he hecho toda mi carrera, tomar en serio el juramento que he hecho muchas veces de defender la Constitución”.

“Creo que (el 6 de enero de 2021) no debería reescribirse, no creo que deba olvidarse… Tenemos que volver a la transferencia de poder básica y normal. No debemos fingir que no sucedió”, indicó el presidente Joe Biden el domingo, después de un evento en la Casa Blanca.