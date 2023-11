Washington D.C. – El Congreso camina, otra vez, por la cuerda floja de un potencial cierre parcial del gobierno federal, que puede ocurrir al comenzar el sábado.

El liderato republicano de la Cámara de Representantes y la jefatura demócrata del Senado tienen diferentes propuestas para evitar un cierre, que puede afectar a cerca de 13,000 empleados federales en Puerto Rico.

El “speaker” Mike Johnson (Luisiana) –quien sin apoyo demócrata solo puede perder cuatro votos si todos ls congresistas están presentes en una Cámara baja dividida 221-213-, ha dicho que impulsará una resolución que imponga dos fechas límites a la continuación del presupuesto federal, una en enero y otra en febrero.

Johnson quiere que las asignaciones para departamentos como Defensa, Veteranos, Agricultura, Transportación y Vivienda, por ejemplo, venzan el 19 de enero. Mientras, propone que el financiamiento para los departamentos de Estado, Justicia, Comercio, Trabajo y Salud, entre otros, expire el 2 de febrero.

El “speaker” Johnson ha indicado que la resolución a considerar tan pronto como el martes dejaría fuera asignaciones para Ucrania, Israel y la frontera que el presidente Joe Biden ha solicitado. Pero, incluiría extender por un año la ley agrícola vigente, lo que frenaría oficialmente la idea de integrar a Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

“Separar las resoluciones de continuidad del presupuesto de los debates sobre fondos suplementarios coloca a nuestra conferencia en la mejor posición para luchar por responsabilidad fiscal, supervisión sobre la ayuda a Ucrania y cambios significativos de política pública an nuestra frontera sureña”, indicó Johnson, en una declaración que circuló por la red social X.

En el lado, del Senado –dividido 51 a 49 y donde la intención es dar continuidad al presupuesto hasta mediados de diciembre-, el líder de la mayoría demócrata, Charles Schumer (Nueva York), y la presidenta del Comité de Asignaciones, la demócrata Patty Murray (Washington), han rechazado el acercamiento de Johnson. Murray describió el plan de Johnson como “estúpido”.

“No me gusta este enfoque de resoluciones de continuidad escalonadas. Me parece un truco, pero estoy abierto a lo que propone la Cámara. La prioridad tiene que ser mantener abierto el gobierno, y creo que este es un momento en el que la gente razonable en el Senado (y ahí es donde está la mayoría de la gente razonable hoy en día) tiene que asegurarse de que no estamos convirtiendo lo perfecto en enemigo de lo bueno… estoy dispuesto a escuchar”, dijo, por su lado, el senador demócrata Chris Murphy (Connecticut), entrevistado el domingo en Meet The Press (NBC).

Ante el hecho de que se requieren 60 senadores para avanzar una resolución que dé continuidad al presupuesto, el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell (Kentucky), duda que pueda aprobarse en el Senado una medida que no incluya fondos para fortalecer la seguridad en la frontera del sur. Ha dicho, al mismo tiempo, que este es un asunto que deben resolver los demócratas con el “speaker” Johnson.

El caucus cameral demócrata puede decidir el martes qué posición tomar en torno a la propuesta del “speaker” Johnson, quien, pese a su optimismo, puede tener problemas también en su conferencia para aprobar una medida que no incluya nuevos recortes fiscales.

Una lucha similar le costó el puesto de “speaker”, el 3 de octubre, Kevin McCarthy (California), quien no prevé que si Johnson tiene que depender de votos demócratas para aprobar la resolución presupuestaria, se enfrente a una moción para destituirle, como le ocurrió a él.

Johnson votó el 30 de septiembre en contra de la resolución temporera que promovió McCarthy y que expira a la medianoche del viernes. McCarthy, sin embargo, dijo a CNN que no cree que ningún republicano quiera revivir la crisis del mes pasado.

Pero, Johnson se enfrentará a oposición interna, incluso de los más conservadores. “100% en contra”, ha señalado en X el congresista republicano Chip Roy (Texas).

“La actual propuesta de financiamiento a corto plazo incluye una extensión de un año de la ley agrícola (sin reforma), políticas de ‘statu quo’ y niveles de financiamiento de ‘statu quo’. Decepcionante es lo más educado que puedo decir. Votaré ‘no’. Con suerte, el consenso tendrá como resultado un proyecto de ley más razonable”, indicó el republicano Warren Davidson (Ohio), que al igual que Roy es miembro del Freedom Caucus, el grupo más conservador de la mayoría cameral.

Johnson ha lanzado su idea días después de que tuvo que retirar del hemiciclo dos proyectos de asignaciones por falta de votos.

En el gobierno de Estados Unidos, una buena parte del presupuesto es discrecional, por lo que asignaciones como Head Start, la asistencia para madres, infantes y niños (WIC, por sus siglas en inglés) y los fondos para el Departamento de Defensa pudieran dejar de entregarse, además de cientos de miles de empleados dejar de trabajar y recibir sus salarios.

Aunque suele legislarse para pagarles retroactivamente, policías federales, militares, agentes de inmigración, controladores aéreos, los funcionarios de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) y otros empleados considerados esenciales tienen que trabajar sin recibir paga.