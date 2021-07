Washington D.C. – El jefe de la minoría republicana de la Cámara de Representantes estadounidense no respalda el proyecto a favor de la estadidad para Puerto Rico, según el congresista Tom McClintock (California).

El republicano McClintock dijo que después de la segunda audiencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal sobre los proyectos en torno al futuro político de Puerto Rico conversó con el líder de la minoría cameral, Kevin McCarthy (California) y que éste le aseguró que no respalda la legislación.

“Kevin McCarthy me dijo que no lo están apoyando”, dijo McClintock, en una breve conversación el pasado jueves con El Nuevo Día. McClintock, opositor de la estadidad para Puerto Rico, ha expresado sorpresa de que los republicanos de la Cámara baja no se expresen en contra del proyecto 1522 del demócrata boricua Darren Soto (Florida) y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien hace caucus con los republicanos.

El líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales, Bruce Westerman (California) - quien participó de la audiencia pública de abril sobre el status-, dijo, por su parte, que no ha examinado aún el proyecto pro estadidad 1522, que propone un referéndum federal estadidad sí o no que estaría atado a un proceso de admisión de Puerto Rico como estado 51 de Estados Unidos.

McClintock - quien argumentó en contra de la estadidad para Puerto Rico en la segunda audiencia del Comité de Recursos Naturales sobre los proyectos que buscan encaminar un proceso sobre el futuro político de la Isla-, sostuvo que Westerman le dijo que tampoco respalda el 1522, pero en el caso del líder republicano de la comisión afirmó prefiere que él hable por sí mismo.

Aunque respondió brevemente el pasado jueves a una pregunta en momentos en que entraba al hemiciclo cameral, Westerman no ha estado disponible para hablar a fondo del tema del status.

En la primera audiencia del Comité de Recursos Naturales sobre las medidas de status, Westerman expresó reservas sobre el proyecto 2070 de las congresistas demócratas puertorriqueñas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, electas por Nueva York, que persigue vincular al Congreso con una Convención de Status y un referéndum de alternativas no territoriales.

Westerman cuestionó específicamente cuan democrático es el 2070 por no definir las alternativas de status y el tiempo de duración de una Convención de Status, coincidiendo con fallas que también le ha adjudicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo el gobierno de Joe Biden.

Justicia federal también ha advertido que el proyecto 1522 hace creer que la estadidad es un hecho consumado y no contiene un lenguaje adecuado sobre un potencial proceso de transición hacia ese status político.

La número tres de la minoría cameral, Elise Stefanik (Nueva York)- quien como McCarthy se identifica con Donald Trump y desbancó a Liz Cheney de la presidencia de la conferencia republicana-, es coauspiciadora del proyecto 1522, pero no lo ha promovido públicamente desde su nuevo puesto.

Tanto el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), como la jefatura republicana senatorial han descartado avanzar legislación a favor de la estadidad para Puerto Rico, tras los resultados del referéndum del 3 de noviembre en el que esa alternativa obtuvo el respaldo del 52.5% de los votantes.

Antes del referéndum el ahora líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), afirmó que mientras pueda controlar la agenda senatorial, jamás Puerto Rico o Washington D.C. serán estados, pues vincula esas propuestas con la “agenda socialista” de los demócratas. Como Schumer, el responsable de la campaña electoral de los republicanos del Senado, Rick Scott (Florida), ha indicado que el referéndum de 2020 reflejó que hay división en la Isla sobre el tema.

En la audiencia del pasado 16 de junio, el congresista McClintock dijo que se opone a la estadidad debido a su impacto tributario, la baja participación laboral, la potencial pérdida de trabajos por una caída en la economía, las diferencias en el idioma común entre Puerto Rico y EE.UU., la corrupción gubernamental en la isla y la baja mayoría (52.5%) del referéndum del 3 de noviembre pasado.

“Los fuertes sentimientos minoritarios en Puerto Rico por la independencia, la libre asociación o el Estado Libre Asociado preparan el escenario para un malestar civil catastrófico si se impone la estadidad a una mayoría tan pequeña, frágil y quizás transitoria. La pregunta que debemos hacernos es si Puerto Rico como estado hace que nuestro país sea más fuerte o más débil. Esa es una pregunta crucial”, indicó McClintock.

La semana pasada, el grupo Frente Puertorriqueñista - que reúne a soberanistas e independentistas que respaldan el proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez-, envió cartas a McClintock y al también conservador Louie Gohmert (Texas) para abogar porque el Congreso defina claramente si hay voluntad para aceptar como estado a Puerto Rico, donde el idioma común del gobierno y la enseñanza pública, a diferencia de Estados Unidos, es el español.

Por su parte, presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), ha advertido que hay incertidumbre en torno a si podrá avanzar en comisión y en el pleno de la Cámara baja alguno de los proyectos de status.

“Este es un tema divisivo en el Congreso, para ambas delegaciones, y existe incertidumbre sobre lo que sucedería si hubiera una votación en comité o en el pleno sobre cualquiera de estos proyectos de ley”, dijo Grijalva al iniciar la segunda audiencia de su comisión sobre los proyectos de status.

De todos modos, tanto la comisionada González como el congresista Soto han expresado optimismo de que su proyecto de ley vaya a votación en el comité. González ha descrito como racistas las expresiones que resaltan las diferencias en el idioma común de Estados Unidos y Puerto Rico.

El proyecto 1522 de Soto y González tiene hasta hoy el respaldo de 54 demócratas y 17 republicanos, incluyéndolos a ellos. De esos 10 – siete demócratas y tres republicanos, incluidos Soto y González - son miembros del comité.

La legislación 2070 de Velázquez y Ocasio Cortez, mientras, es apoyada por 77 demócratas, incluidas las dos congresistas boricuas por Nueva York. Ocho de esos demócratas, incluida Velázquez, son miembros del Comité de Recursos Naturales.

En el Senado, el proyecto pro estadidad 780 fue presentado por el demócrata Martin Heinrich (Nuevo México) y tiene el apoyo de otros tres demócratas. El 865 del senador Robert Menéndez (Nueva Jersey), similar al de Velázquez y Ocasio Cortez, es apoyado en total por ocho demócratas y dos republicanos del Senado.