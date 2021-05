Washington D.C.- El Pentágono tiene previsto divulgar en junio un informe sobre objetos voladores no identificados (ovnis), en respuesta a un reclamo del Congreso.

El informe debe incluir datos recopilados por la Oficina de Inteligencia Naval, el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos no Identificados y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), según la orden que dio el Congreso en diciembre de 2020, cuando aprobó asignaciones para el presupuesto y mitigar el coronavirus.

En agosto pasado, el entonces subsecretario de Defensa, David Norquist, anunció el establecimiento del Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPTF).

El grupo de trabajo es liderado por la Marina de Guerra, bajo la supervisión de la Subcretaría de Defensa para Inteligencia y Seguridad.

De acuerdo al Pentágono, “la misión del grupo de trabajo es detectar, analizar y catalogar los fenómenos aéreos no identificados que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

En abril de 2020, el Pentágono divulgó vídeos sobre Ovnis identificados por sus aviones.

Un piloto de la Marina de Guerra que vio un objeto no identificado en 2004 dijo a CNN que ese fenómeno observó se movía de manera que no podía explicar. “A medida que me acercaba ... aceleró rápidamente hacia el sur y desapareció en menos de dos segundos. Esto fue extremadamente abrupto, como una pelota de ping-pong, rebotando en una pared “, dijo el piloto jubilado de la Marina de Guerra David Fravor.

En declaraciones a The Washington Post, el exlíder de la mayoría demócrata del Senado Harry Reid recordó que en 2007 citó a una reunión en un salón del Capitolio en el que se discute información secreta a los entonces senadores Ted Stevens y Daniel Inouye, ya fallecidos, para solicitarles que requirieran al Pentágono investigar la aparición de Ovnis.

Inouye, demócrata por Hawai, y Stevens, republicano por Alaska, estaban a cargo del comité que que controlaba el financiamiento de las operaciones súper secretas del Pentágono.

“Todos me dijeron que esto me causaría más que problemas. Pero no tenía miedo. Y supongo que el tiempo me ha dado la razón”, indicó Reid, quien representó el estado de Nevada, donde tiene su base la famosa base Área 51 de los militares.

Recientemente, el expresidente Barack Obama dijo en el programa ‘Late, Late Show’ que cuando llegó a la Casa Blanca preguntó si había un laboratorio de investigaciones con ultraterrestres. Afirmó que le aseguraron que ese lugar no existía.

Hasta ese punto pudo estar bromeando. Pero, luego dijo que con toda seriedad lo evidente es que “hay pietaje y registros de objetos en los cielos que no sabemos exactamente lo que son”.

En entrevista con ’60 minutes’, el ex oficial de inteligencia Luis Elizondo sostuvo que no puede decir que se trate de extraterrestres, pero que es necesario hacer preguntas: “¿Qué es? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son sus capacidades?”.