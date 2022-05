Washington D.C.- Una encuesta a 1,000 puertorriqueños de seis estados, comisionada por el grupo Puerto Rico Statehood Council – que encabeza el republicano José Fuentes Agostini-, indica que el 62% de los entrevistados apoyó la estadidad para la Isla.

Mientras, un 17% apoyó el status territorial vigente y un 11% la independencia para Puerto Rico.

Los estados incluidos en la muestra fueron Texas, Florida, Nueva York, Pensilvania, Ohio y Georgia.

Pero, pese a que las encuestas electorales reflejaron que los boricuas de Estados Unidos favorecieron ampliamente al presidente Joe Biden en las presidenciales de 2020, el 51% de la muestra votó por el expresidente republicano Donald Trump.

Mientras, un 48% de los boricuas de la diáspora incluidos en las entrevista se identificó con los republicanos, frente a un 31% con los demócratas y 17% como independientes. La mitad (51%) de los encuestados nunca ha vivido en Puerto Rico y solo un 12% prefirió responder las preguntas en español.

La encuesta señaló que el 22% de los entrevistados considera que el mayor beneficio de la estadidad para Puerto Rico estaría en el acceso a fondos federales, 15% percibe que la ventaja serán los ‘beneficios federales’, 11% poder votar por el presidente de Estados Unidos, 11% acceso a fondos de emergencia, 10% derechos electorales y 10% beneficios económicos.

La encuesta indica que el 65% de los entrevistados aprobó el trabajo de Trump y que el 63% rechazó el desempeño del presidente Biden.

La encuesta dice además que solo un tercio de los electores de Florida entrevistados cree que los senadores republicanos Rick Scott y Marco Rubio – que no han coauspiciado el proyecto pro estadidad -, realmente apoyan la idea de convertir a Puerto Rico en el estado 51.

Las conclusiones de la firma encuestadora, KA Consulting incluyen indicar que el expresidente Trump ha respaldado la estadidad, pese a que cuando estuvo en la Casa Blanca se opuso tajantemente a esa propuesta.

También indica que la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, es poco conocida en Estados Unidos. No obstante, aunque un 31% de los entrevistados dijo no conocer a González, un 33% expresó que no sabe quién es el gobernador Pedro Pierluisi.

El Puerto Rico Statehood Council ha destinado millones de dólares al cabildeo pro estadidad en el Congreso.