Washington D.C.- La Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) expresó nuevas preocupaciones en torno a las medidas que toma la cogeneratriz privada AES, en Guayama, para evitar que residuos de carbón impacten las aguas subterráneas de la zona.

En una carta del 11 de enero de 2022, Ariel Iglesias, director de la División de Tierras, Químicos y Redesarrollos en la oficina de la región 2 de la EPA, advirtió a la AES que no ha facilitado la información necesaria para determinar que hay suficiente protección para prevenir que el Agremax – una mezcla de cenizas livianas y pesadas con agua-, contamine los acuíferos.

AES instaló una malla geosintética debajo del inventario en que mantiene residuos de carbón en su planta de Guayama.

En la misiva - dirigida a Jesús Bolinaga, presidente de AES en Puerto Rico-, Iglesias señaló que desde el 1 de octubre han cuestionado si la malla que se coloca bajo el Agremax en la planta de Guayama será efectiva para evitar la contaminación.

PUBLICIDAD

La carta indica que AES proveyó información calculando “la conductividad hidráulica” para un revestimiento de arcilla compactada de dos pies de espesor, pero no basadas en los residuos del Agremax.

“EPA también tiene preocupaciones con respecto a la evaluación y selección de la atenuación natural monitoreada (MNA) como el otro componente del remedio elegido por AES”, agregó Iglesias.

Así mismo, la EPA plantea que AES no ha proporcionado datos suficientes sobre el monitoreo del flujo de agua subterránea y su dirección, entre otras cosas, como parte de su informe anual sobre ese asunto.

La carta de Iglesias reconoce, a su vez, una querella presentada por la abogada Ruth Santiago, del Comité de Diálogo Ambiental y la organización “Earthjustice”, a nombre de otras ocho organizaciones, ante la oficina de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

El mismo día en que envió la carta a la AES, la EPA informó que revisaba 57 casos en busca de proteger aguas subterráneas de contaminantes como el mercurio, el cadmio y el arsénico como consecuencia de la quema de carbón en plantas de energía. “He visto en primera persona la forma en que la contaminación por cenizas de carbón puede dañar a las personas y comunidades”, indicó el administrador de la EPA, Michael Regan.

En un comunicado, la AES afirmó que “como parte de nuestro proceso regular de operaciones nos mantenemos en continua comunicación con la EPA y desde AES Puerto Rico nos encargamos de forma diligente e institucional de compartir y proporcionar toda la información requerida y solicitada por este y todos los entes reguladores que guían nuestra industria, siempre con total apertura”.

PUBLICIDAD

“Las medidas de remediación seleccionadas son esfuerzos adicionales para seguir protegiendo al medio ambiente y nos mantendremos en comunicación con la EPA para abordar las consideraciones técnicas que fueron mencionadas en la carta de enero de 2022″, agregó la declaración de AES, que considera que no se trata de un proceso adversativo con la EPA.

La abogada Santiago, quien es parte del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, afirmó que notificaron a la EPA de la querella que presentaron el 13 de abril de 2021 en contra de la AES ante el DDEC, que no ha respondido.

En la querella, los grupos cívicos sostienen que la construcción del revestimiento que instala la AES “cerca del agua subterránea no puede proteger contra la migración de contaminantes”. “La EPA no le compró el cuento a AES”, dijo Santiago, al indicar que la empresa ha “mostrado desprecio por todo lo que no sean sus ganancias”.

Un estudio del Colegio de Químicos de Puerto Rico determinó, en septiembre pasado, que el agua potable que se suministra a comunidades aledañas a los pozos del acuífero del sur en Guayama y Salinas está contaminada con tóxicos que son producto de las cientos de miles de toneladas de cenizas almacenadas en la zona, a partir de la quema de carbón.

Aunque no supera el umbral para definir que el agua no es potable, hay múltiples estudios que indican que, con el tiempo, la exposición a metales pesados hallados en la investigación pueden representar una amenaza a la salud, reafirmó el doctor en química Osvaldo Rosario, asesor científico del Colegio y parte del Comité Ad-Hoc Cenizas AES.

PUBLICIDAD

Rosario dijo que aunque AES ha estado llevándose las cenizas a lugares como Jacksonville (Florida) -lo que tampoco les satisface-, “siguen produciendo más rápido de lo que las sacan”, por lo que necesitan proteger el Agremax que almacenan temporalmente en su planta.

El gobierno de Puerto Rico prohibió el uso de carbón para generar energía a partir de 2028. AES ha indicado que propuso un proyecto para hacer una transición en dos años hacia energía renovable.