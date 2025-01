“Es importante que conozcan sus derechos”: Pablo José Hernández envía mensaje a los inmigrantes en Puerto Rico

Washington D. C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera , exhortó a los inmigrantes en Puerto Rico a informarse sobre sus derechos en momentos en que el gobierno de Donald Trump puede iniciar un plan de deportaciones masivas de personas indocumentadas.

Read this article in English.

“Es importante que ustedes conozcan sus derechos, que si alguien te para, ya sea un oficial de inmigración o un policía, y te pide o te pregunta si tú eres un inmigrante con documentos, tú no tienes que contestarle. Si alguien trata de entrar a tu casa y no tiene una orden de allanamiento firmada por un juez, tú no tienes que dejar que esa persona entre a tu casa. Tú tienes derecho a tener un abogado y a permanecer en silencio”, indicó el comisionado Hernández Rivera en un vídeo que publicó en sus redes sociales.