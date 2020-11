Washington D.C. - Tan pronto Joe Biden fue declarado ganador de las elecciones, el puertorriqueño Francisco Cabrera decidió hacer el acto simbólico de acercarse a los alrededores de la Casa Blanca y ‘devolverle’ al presidente Donald Trump el papel toalla que lanzó a ciudadanos en Puerto Rico en medio de la emergencia causada por el huracán María.

Para Cabrera, abogado de profesión y quien emigró a la capital estadounidense tres meses después del ciclón, su manifestación fue una auténtica catarsis y una oportunidad para decirle al presidente Trump que los puertorriqueños no olvidan la lenta e ineficiente respuesta federal.

Como consecuencia del devastador huracán, Cabrera, entonces estudiante de Derecho en Puerto Rico, perdió su negocio de renta de equipo de vídeo y producción.

En los momentos más críticos de la emergencia, Cabrera dijo que recibió con esperanza la noticia de que Trump iría a San Juan el 3 de octubre de 2017 a inspeccionar sobre el terreno los daños ocurridos. Le pareció una oportunidad para que el inquilino de la Casa Blanca conociera de cerca la gravedad de la crisis, en momentos en que – en un país sin energía eléctrica y con problemas de acceso a alimentos, agua y otros servicios básicos-, cientos de personas perdían la vida.

Debido a la falta de electricidad, Cabrera tardó unos días en ver las imágenes de la visita del presidente Trump, quien junto a funcionarios de la Isla fue a un local en Guaynabo en que se distribuía ayuda a damnificados.

“Al ver el vídeo se me cayó el corazón. Me dije, ‘esta visita es sólo una oportunidad para una sesión fotográfica’. Me pareció un mitin. No podía creer que (Trump) llegara a Puerto Rico para tanta liviandad”, dijo Cabrera, de 33 años, en una entrevista con El Nuevo Día.

El vídeo que mostraba a Cabrera tirando el papel toalla se hizo viral.

En su página de Facebook sugirió ir a la Casa Blanca para lanzarle papel toalla a Trump, en memoria de las cerca de 2,975 víctimas de la emergencia que desató el huracán. Dijo que se emocionó cuando la primera que le contestó, aprobando la idea, fue su madre.

Una vez las cadenas de televisión proyectaron la victoria de Biden, Cabrera se arropó con la bandera de Puerto Rico y con papel toalla que compró en una farmacia se fue - junto a su novia-, a los alrededores del parque Lafayatte, cuyo acceso fue bloqueado por el Servicio Secreto con una verja para evitar que las manifestaciones ocurrieran más cerca de la Casa Blanca.

Manifestantes que ya estaban en la zona entendieron inmediatamente su mensaje.

Como otros que le rodeaban, la periodista del diario The Washington Post, Samantha Schmidt, grabó el momento en que lanzó un paquete de papel toalla y mirando a la cámara expresó “nunca olvides”. Luego enganchó otro paquete de rollos de papel en la verja temporal que se levantó en la zona de la Casa Blanca.

Entre los muchos mensajes que han sido colocados en la verja esta mañana estaba colgado un rollo de papel con el dibujo de la bandera puertorriqueña y el mensaje “De Puerto Rico para Trump”.

“La recepción ha sido bien positiva. La única razón por la cual esto cogió vuelo es porque la gente se identifica con esto. Con la misma liviandad que tiró papel toalla cuando la gente estaba sufriendo en Puerto Rico, le tiré papel toalla para celebrar su derrota.", indicó Cabrera.

Papel toalla colgado en una verja cerca de la Casa Blanca con el mensaje: "De Puerto Rico, para Trump".

Tras mudarse a Washington D.C. y comenzar a trabajar en un restaurante, Cabrera pudo completar aquí su juris doctor en derecho. En el restaurante conoció al dueño del bufete para el cual ahora trabaja. “No estaba listo para irme de mi isla", dijo. Pero, espera regresar.