Las decenas de millones de dólares asignados a iniciativas turísticas en Puerto Rico son parte de un análisis de la agencia The Associated Press sobre fondos administrados por gobiernos estatales y locales destinados a combatir la pandemia del COVID-19 y no estuvieron directamente relacionados a los esfuerzos para mitigar la enfermedad.

El gobierno federal reiteró, sin embargo, que los fondos de la ley de rescate económico (ARPA) tenían el propósito de combatir tanto las consecuencia de la pandemia del COVID-19 en la salud como en la economía.

Pero, el uso de $140 millones para proyectos como un hotel de cuatro estrellas en el condado de Broward (Florida) o de $12 millones para renovar un parque de las ligas menores del béisbol estadounidense en el condado de Dutchess (Nueva York) son algunas de las iniciativas que levantan ampollas en el Congreso en momentos en que el gobierno de Joe Biden reclama una nueva asignación de fondos para combatir el coronavirus.

Al defender una nueva asignación de fondos de $15,600 millones para combatir el COVID-19 en Estados Unidos y a nivel internacional, la Casa Blanca advirtió que se quedaba sin dinero para financiar una nueva dosis de la vacuna contra el virus o enviar a la comunidad internacional las 700 millones de dosis que todavía deben de las 1,200 millones prometidas.

Los republicanos han reclamado que por lo menos $8,600 millones de esa asignación salgan de dinero ya otorgado a gobiernos estatales y locales que no se han utilizado. En total, la ley ARPA destinó cerca de $350,000 millones para gobiernos estatales y locales.

“Necesitamos que rindan cuenta, que nos muestran cómo se ha gastado ya el dinero que dio el Congreso”, indicó el senador republicano Mitt Romney (Utah), al señalar a AP que “es difícil imaginar cómo un hotel de cuatro estrellas está ayudando a resolver el dolor de COVID”.

El Departamento del Tesoro ha indicado que la ley ARPA permitió a los gobiernos estatales y locales “recuperarse de las dificultades financieras” y “lograr sus propias estrategias para restaurar los empleos y las industrias afectadas por la pandemia”. “En última instancia, los gobiernos locales son responsables ante sus comunidades en torno a sus decisiones sobre la mejor manera de utilizar sus fondos”, señaló Liz Bourgeois, portavoz del Tesoro federal.

De los cerca de $20,000 millones que se asignaron a la Isla por medio de la ley ARPA el Ejecutivo de Puerto Rico ha podido distribuir directamente cerca de $2,470 millones.

El gobernador Pedro Pierluisi ha indicado que su administración destino alrededor de $120 millones a promover el turismo y atraer conferencias y eventos. El uso de esos fondos incluyó el financiamiento del segmento desde Puerto Rico de la transmisión del programa de despedida de año del canal ABC, que levantó críticas en la Isla.

La asignación de los $15,600 millones para combatir el COVID-19 iba a ser incluida en el proyecto de ómnibus presupuestario que el presidente Biden convirtió en ley la semana pasada y terminó de financiar el presupuesto del año fiscal federal 2022.

Pero, un grupo de demócratas objetó que la medida quitara fondos a proyectos ya comprometidos por sus gobiernos estatales.

La speaker Nancy Pelosi ha indicado que insistirá en la legislación, que requiere apoyo bipartidista para poder ser aprobada en el Senado. “Sabemos que tenemos que hacer más. Necesitamos que el financiamiento sea compensado con asignaciones previas. Creo que (la asignación) debería ser el doble”, indicó Pelosi la semana pasada en una conferencia de prensa.