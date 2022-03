Washington D.C. – El Senado de Estados Unidos inició esta mañana la evaluación en audiencias del histórico nombramiento de Ketanji Brown Jackson como próxima jueza del Tribunal Supremo estadounidense.

En un proceso que los demócratas aspiran que termine antes del receso de Semana Santa, que comienza el 8 de abril, los 22 miembros del Comité de lo Jurídico -11 demócratas y 11 republicanos-, tendrán hoy la oportunidad de hacer sus declaraciones iniciales, al igual que la jueza Jackson.

De ser confirmada, Jackson, de 51 años, sería la primera mujer negra en los 233 años de historia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde sustituiría a Stephen Breyer, quien presentó su renuncia a finales de enero, después de cerca de 27 años en ese foro judicial.

“Es hora de que tengamos una corte que refleje todo el talento y la grandeza de nuestra nación, con una candidata de calificaciones extraordinarias, y que inspiremos a todos los jóvenes a creer que algún día podrán servir a su país al más alto nivel”, dijo Biden, cuando presentó a la jueza Jackson, en un evento en la Casa Blanca junto a la vicepresidenta Kamala Harris, la primera mujer y afroamericana en ocupar su puesto.

PUBLICIDAD

Jackson es actualmente jueza del Circuito de Apelaciones de Washington D.C., considerado el segundo tribunal más importante de Estados Unidos.

Hoy, Jackson se presentará ante los miembros del Comité de lo Jurídico, que pueden votar tan pronto como la semana próxima para decidir si recomiendan al pleno del Senado su confirmación.

Jackson se reunió durante las pasadas tres semanas con 44 de los 100 senadores, incluyendo los 22 miembros del Comité.

En un Senado dividido 50 a 50, en el que la vicepresidenta Harris tiene el voto decisivo en caso de empate, su confirmación estaría asegurada si los demócratas se mantienen unidos.

En el Comité, un voto empate, 11 a 11, permitiría llevar su nombramiento al pleno.

Los 22 miembros del Comité podrán hacer hoy sus declaraciones iniciales. Tendrán largos días de sesión el martes y miércoles para hacer sus preguntas.

La última sesión, el jueves, sería para escuchar grupos de respaldo y que rechazan su candidatura al máximo foro judicial estadounidense.

Las audiencias de esta semana serán el escenario para los senadores tratar de conocer mejor la visión judicial de Jackson, aunque, normalmente, un candidato al Tribunal Supremo de Estados Unidos poco revela sobre los asuntos más controvertidos.

Temas como los derechos reproductivos de la mujer, un asunto que está bajo revisión en el Tribunal Supremo estadounidense, el derecho a portar armas, el poder del Ejecutivo, los derechos de los trabajadores, inmigración y justicia criminal seguramente serán parte de las discusiones.

Los republicanos, sobre todo, suelen querer que los jueces precisen su “filosofía judicial”, que se refiere al método que utilizan para interpretar la Constitución y las leyes.

PUBLICIDAD

“No tengo una filosofía judicial per sé, que no sea aplicar el mismo método de análisis exhaustivo a todos los casos, no importa quienes sean las partes”, señaló Jackson, en sus respuestas a senadores.

El líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), ha reafirmado la importancia para su caucus de que los jueces digan que van a aplicar “el texto de la ley” de forma neutral.

Cuando fue confirmada en 2021 para el Circuito de Apelaciones de Washington D.C., tres republicanos - Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine) y Lindsay Graham (Carolina del Sur)-, votaron a favor.

Esta vez, Murkowski va a primarias en su estado y Graham favorecía la nominación de la jueza federal de su estado Michelle Childs, por lo que se cree que Collins, de ese grupo, es la única que puede considerar votar por Jackson.

Jackson será presentada en la sesión de hoy por Lisa Fairfax, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Pensilvania y quien fue su compañera de cuartos como estudiante en la Universidad de Harvard, y Thomas Griffith, quien fue juez del Circuito de Apelaciones de Washington D.C.

La jueza Jackson fue defensora pública y se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard.

Ha destacado su trasfondo familiar, que incluye padres que estuvieron vinculados al sistema público (como abogado y principal de escuela), dos tíos policías y un hermano que trabajó para la Policía de Baltimore, fue militar y ahora es abogado.

Una encuesta de Monmouth University encontró que el 55% de los estadounidenses considera que Jackson debe ser confirmada por el Senado, con un 21% en contra y un 24% que no expresó opinión.