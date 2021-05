Washington D.C.- Tras la congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortez salir en defensa de la convocatoria a una Convención de Status para avanzar en el debate sobre el futuro político de Puerto Rico, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, la criticó por minimizar el pasado referéndum en la Isla.

Ocasio Cortez indicó el miércoles que “la libre determinación en Puerto Rico no debería depender de un simple referéndum, un proceso que los estados utilizan para resolver cuestiones como las carreras de perros o el cannabis y que son fáciles de retar”.

“La determinación sobre el status, ciudadanía y la descolonización ameritan una convención constitucional”, indicó Ocasio Cortez.

La legisladora federal boricua, electa por un distrito que incluye zonas de Queens y el Bronx, insistió además en que no se deben comparar los casos de Washington D. C., donde el 86% de los electores respaldó la estadidad y no se plantean otras alternativas de status, con el de Puerto Rico.

Ocasio Cortez advirtió, además, que no se debe dar por descontado que los puertorriqueños de la isla votarán por demócratas de ser un estado, pues la propia comisionada González es republicana. González es la presidenta del Partido Republicano de Estados Unidos en Puerto Rico.

En el más reciente referéndum, que tuvo lugar en noviembre pasado, el 52.5% de los votantes respaldó convertir a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos.

Hoy, la comisionada González, al responder a Ocasio Cortez, defendió la más reciente consulta y dijo que también se requieren referendos para enmendar la Constitución de Puerto Rico.

“La voz del pueblo nunca debe ser minimizada... Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, tenemos el derecho a la libre determinación en la manera en que hemos elegido”, sostuvo González, quien consideró que aludir a las consultas sobre las carreras de perros “es un insulto” a los 1.3 millones de puertorriqueños que participaron en el referéndum de noviembre pasado.

Ocasio Cortez y González defienden proyectos diferentes para encaminar el debate sobre el status político de Puerto Rico.

Junto a la también congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez, Ocasio Cortez presentó el proyecto 2070 que impulsa vincular al Congreso con una Convención de Status y un referéndum de alternativas no territoriales que decida convocar el gobierno de Puerto Rico.

Esa medida tiene en total el respaldo de 77 demócratas de la Cámara baja, y nueve senadores, incluidos dos republicanos.

González promueve junto al demócrata boricua Darren Soto (Florida) una legislación que permitiría convocar a un referéndum federal estadidad sí o no, atado a un proceso de admisión.

El proyecto 1522 de Soto y González tiene el respaldo de 48 demócratas y 15 republicanos, incluyéndolos a ellos. En el Senado lo apoyan cuatro demócratas.

Aunque el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos examina ambas medidas y ya celebró una audiencia sobre el tema, no se prevé que ninguna de las dos se convierta en ley.