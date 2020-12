Washington D.C. – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, anunció que hoy se vacunó en contra del coronavirus, como parte del proceso para asegurar la continuidad de los trabajos del Congreso y el gobierno de Estados Unidos.

“Yo me vacuné contra el COVID-19 y no me dolió para nada”, indico la comisionada González, quien arrojó positivo al virus en agosto pasado.

Los congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez (Nueva York), Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) y Darren Soto (Florida) también anunciaron antes que habían sido vacunados.

A Velázquez también se le diagnosticaron hace unos meses los síntomas del COVID-19.

“No dude en vacunarse cuando llegue la primera oportunidad”, indicó Velázquez en su mensaje en Twitter.

Ocasio Cortez, por su parte, sostuvo que nunca ha pedido a sus electores hacer algo que ella no haría.

El congresista Soto dijo tener plena confianza en la seguridad y efectividad la vacuna.