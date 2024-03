Joe Biden promete restablecer las normas de Roe versus Wade si le reeligen y le dan un Congreso de mayoría demócrata

Washington D. C. - En su último mensaje sobre la situación de Estados Unidos antes de las elecciones de noviembre, el presidente Joe Biden defendió esta noche, con vigor, su récord en torno a la economía, la restauración a nivel federal de los derechos reproductivos de las mujeres y la importancia, en la era de Donald Trump , de salvar la democracia .

Al abordar las dudas de los estadounidenses en torno a su edad, Biden- quien tiene 81 años, y todo indica que se enfrentará al expresidente Trump, de 77, en las presidenciales de noviembre-, afirmó que “el problema que enfrenta nuestra nación no es la edad que tenemos, sino la edad de nuestras ideas”.

“El odio, la ira la venganza y la retribución se encuentran entre las ideas más antiguas”, afirmó Biden, quien se mostró muy activo durante su mensaje, buscó hacer contrastes con el expresidente Trump sin mencionarlo por nombre y no titubeó en enfrentar las quejas de algunos republicanos durante su alocución.

Para Biden, la próxima elección es aún más importante después de la decisión del Tribunal Supremo estadounidense que derogó el caso Roe versus Wade, de hace medio siglo, y el acceso a nivel federal al aborto. “Si los estadounidenses me envían un Congreso que apoye el derecho a elegir, les prometo: restableceré Roe versus Wade como ley del país”, indicó Biden.

Para lograrlo, no obstante, puede requerir una supermayoría demócrata en el Senado, que no parece posible en estas elecciones presidenciales y legislativas. En este momento, el Senado está dividido 51 a 49 y esa división probablemente seguirá después de noviembre.

Biden señaló que “quienes se jactan de revocar el caso Roe versus Wade no tienen ni idea del poder de las mujeres en Estados Unidos”, aunque “se enteraron cuando la libertad reproductiva estuvo en la boleta electoral y ganó en 2022, 2023, y lo volverán a descubrir en 2024″.

La primera dama Jill Biden tuvo entre sus invitados a Kate Cox , una residente de Texas que tuvo que ir a Nuevo México a practicarse un aborto, y a Latorya Beasley , de Alabama, una candidata a fecundación in vitro afectada por una decision judicial en su estado.

“La mayoría de ellos no son de Hamás. Miles y miles son mujeres y niños inocentes. Niñas y niños quedan huérfanos. Casi dos millones más de palestinos han sido bombardeados o desplazados”, sostuvo Biden, al insistir en que la solución al final del camino es reconocer que Israel y Palestina deben ser dos estados independientes.

“La vida me ha enseñado a abrazar la libertad y la democracia. Un futuro basado en los valores fundamentales que han definido a Estados Unidos: honestidad, decencia, dignidad e igualdad. Respetar a todos. Para darles a todos una oportunidad justa. Para no darle al odio ningún puerto seguro. Ahora, otras personas de mi edad ven una historia diferente: una historia estadounidense de resentimiento, venganza y retribución. Ese no soy yo”, afirmará Biden.