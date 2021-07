Washington D.C.- La abogada puertorriqueña Lola Velázquez Aguilú es una de tres finalistas para el puesto de jefa de la fiscalía federal en el estado de Minnesota, después de ser parte del equipo que acusó con éxito al policía Derek Chauvin por el asesinato del afroamericano George Floyd.

Aunque Velázquez Aguilú, de 41 años y ex fiscal federal, no tuvo un rol público en el caso, pero como fiscal especial fue parte clave de la estrategia legal del proceso en contra de Chauvin, sentenciado el mes pasado a 22 años y medio de prisión. Tuvo a su cargo analizar aspectos médicos del caso.

El asesinato de Floyd, ocurrido en mayo de 2020, encendió una rebelión contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos, con impacto a nivel internacional.

Desde marzo, Velázquez Aguilú - quien ha sido respaldada por el Caucus Hispano del Congres-, es mencionada como candidata de fuerza para la jefatura de la fiscalía federal de Minnesota. Pero, ahora el presidente Joe Bien está muy cerca de anunciar su selección, según The Washington Post.

De ser nombrada y confirmada por el Senado de Estados Unidos, Velázquez Aguilú sería la primera persona hispana en dirigir la fiscalía federal de Minnesota y solo la tercera mujer. Sería a su vez la segunda puertorriqueña en ser jefa de una fiscalía federal en Estados Unidos.

Además, volvería a estar vinculada al caso de Floyd, pues la fiscalía federal ha presentado cargos contra los policías por violación de derechos civiles.

Vídeos grabados por ciudadanos demostraron que Chauvin mantuvo su rodilla izquierda sobre el cuello de Floyd durante 9 minutos y 29 segundos hasta dejarlo sin respiración. Pero, Velázquez Aguilú dijo que los vídeos también reflejaron que Chauvin mantuvo en otros momentos “sus dos rodillas y todo el peso de su cuerpo sobre George Floyd”.

Para Velázquez Aguilú, aceptar trabajar en el caso fue una decisión familiar.

“Cuando el fiscal general (estatal Keith Ellison) me pidió que trabajara en la acusación de Chauvin, le pregunté a mi familia cómo se sentirían acerca de todas las noches y fines de semana en que yo estaría trabajando en el caso. Mi hijo me aseguró que no me preocupara porque estaría bien”, indicó Velázquez Aguilú, quien durante el proceso judicial mantuvo su trabajo actual como consejera legal para Litigación e Investigación de la firma de manufactura de productos médicos Medtronic.

En una entrevista con The Washington Post, Velázquez Aguilú sostuvo que su hijo la escuchó conversando con Ellison, en el momento en que el fiscal general estatal y excongresista le ofrecía el trabajo. “Mami, tienes que hacerlo”, le dijo.

Velázquez Aguilú - indicó que desde entonces pensó en cómo sería tratado su hijo, que pese a sus 11 años, por su altura, luce de mayor edad de la que tiene.

“Fue como un puño en el estómago. A partir de ese momento, de muchas maneras, no pude pensar en este caso sin pensar en mi hijo”, afirmó Velázquez Aguilú.

El padre de Velázquez Aguilú, ya fallecido, fue un activista por la justicia social que fue brutalmente golpeado por la Policía de Nueva York. Entonces solo tenía 14 años y perdió un pulgar.

Su madre, ya jubilada, fue policía en Madison, Wisconsin.

Velázquez Aguilú señaló que su padre siempre le indicaba a ella y su hermano que si encontraban algún problema en la calle le dijeran a los policías que intervinieran con ellos que su madre era policía. El mismo consejo se lo da a su hijo, para que le haga saber a los policías que su abuela fue policía.

“Gracias a mi mamá, siento que tengo una visión muy clara de lo que está bien y lo que está mal. Mis padres hablaron mucho sobre justicia y lo que significa justicia”, agregó.

Según uno de sus colegas en el caso contra Chauvin, la abogada boricua tuvo un papel muy clave para ayudar a desmenuzar el caso. Velázquez Aguilú sostuvo que su trabajo se dio durante las noches y los fines de semana.

“A pesar de no tener ningún papel público, (Velázquez Aguilú) fue parte integral del caso (Chauvin). Ella intervino literalmente en todo. ... Nadie pudo ver lo que hizo, pero fue un desempeño de un abogado tan bueno como el mejor que he visto en mi vida”, sostuvo Neal Katyal, un ex procurador general de Estados Unidos que también es fiscal especial en el caso en contra de los policías imputados de dar muerte a Floyd.

Otra abogada boricua que participó del caso fue Zurizadai Balmakund-Santiago, quien trabajó directamente desde la oficina del fiscal general Ellison.