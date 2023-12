Washington D.C. - En votación partidista, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó (221-212) el miércoles autorizar la investigación que la mayoría republicana tiene en marcha para determinar si el presidente Joe Biden debe ser sometido a un proceso de destitución, por supuestamente utilizar sus altos cargos públicos para beneficiar los negocios de su hijo Hunter.

La mayoría republicana cameral tiene abierta desde septiembre esa investigación – que hasta el momento no ha podido vincular al presidente Biden con un delito-, pero el speaker Mike Johnson dio paso a la resolución que formaliza ese proceso bajo el argumento de que puede ayudar a lograr testimonios y evidencia claves.

Todos los demócratas presentes votaron en contra de la resolución. Solo uno estuvo ausente.

“Estamos enfrentando obstrucción de parte de la Casa Blanca”, argumentó en el hemiciclo el presidente del Comité de Investigaciones y Rendición de Cuentas, el republicano James Comer (Kentucky), en torno a la pesquisa que llevan a cabo.

Según Comer, la Casa Blanca ha retenido documentos sobre el trabajo de Biden como vicepresidente de Estados Unidos y frenado el testimonio de dos funcionarios del área tributaria en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los demócratas afirmaron que se trata de dos empleados de baja jerarquía en esa oficina.

En momentos en que el expresidente Donald Trump se enfrenta a 91 cargos criminales, en casos a nivel federal y estatales, los republicanos han querido profundizar en los negocios del hijo del presidente y cualquier relación que vincule al padre.

Trump ha sido el único presidente de Estados Unidos en enfrentarse a dos procesos de destitución, que logró sobrevivir los juicios políticos que desarrolló el Senado.

“La votación de hoy del pleno de la Cámara de Representantes que autoriza la investigación nos coloca en la posición más sólida para hacer cumplir estas citaciones en los tribunales”, indicaron el speaker Johnson y el resto del liderato de su conferencia republicana.

Horas antes de la votación, Hunter Biden - quien se enfrenta a cargos criminales por evasión contributiva y mentir sobre el uso de drogas cuando compró un arma de fuego-, sostuvo que puede haber cometido errores, pero que su padre nunca estuvo vinculado con sus negocios como abogado, miembro de la Junta Directiva de la empresa de gas ucraniana Burisma o con una firma china.

El hijo del presidente Biden acudió el miércoles al Congreso para reafirmar su disposición a declarar en una audiencia pública, pero negarse a comparecer a una sesión a puerta cerrada como reclama primero la mayoría republicana cameral.

“En lo más profundo de mi adicción, fui extremadamente irresponsable con mis finanzas. Pero sugerir que esto es motivo para una investigación de juicio político va más allá de lo absurdo: es una vergüenza. No hay pruebas que respalden las acusaciones de que mi padre estuvo involucrado financieramente en mi negocio, porque eso no sucedió… Durante seis años, he sido el objetivo de la implacable máquina de ataque de Trump, gritando: ‘¿Dónde está Hunter?’ Bueno, aquí está mi respuesta: estoy aquí”, sostuvo Hunter Biden, al expresarse dispuesto a declarar en vista pública.

Jim Jordan, presidente del Comité de lo Jurídico de la Cámara baja, afirmó que, entre otra cosas, quieren insistir en la solicitud de renuncia que hiciera Biden, como vicepresidente, a un fiscal ucraniano – por cuya salida abogaban también otros sectores de la comunidad internacional- imputado de corrupción, que investigaba a la empresa Burisma en momentos en que Hunter Biden era miembro de la junta directiva de esa compañía.

Los republicanos también han señalado que desde una cuenta de un negocio Hunter Biden, Owasco PC, se hicieron pagos por $1,380 al ahora presidente de Estados Unidos. Pero, la Casa Blanca ha dicho que estuvieron relacionados al apoyo económico que le había dado el padre a Hunter Biden para comprar un camión.

“No hay evidencia de que el presidente Biden haya cometido un delito que amerite su destitución. No hay evidencia de que haya violado la ley”, señaló el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (Nueva York), al indicar que congresistas republicanos actúan como “marionetas” del expresidente Donald Trump.

El congresista republicano Comer sostuvo que una vez aprobada la resolución buscará que la jefatura cameral autorice acudir al tribunal para solicitar el testimonio en privado de Hunter Biden, so pena de desacato. Ha insistido en que es necesaria la sesión a puertas cerradas antes de cualquier sesión pública.

El pasado fin de semana, el senador republicano Mitt Romney (Utah), el único en su partido en votar dos veces en favor de la destitución de Trump, consideró que los republicanos de la Cámara baja no han podido demostrar un vínculo ilegal entre los negocios de Hunter Biden y el presidente de Estados Unidos.