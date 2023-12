La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy (311-114) la expulsión inmediata del congresista republicano George Santos, cuyas mentiras electorales le han generado 23 cargos criminales y convertido en objeto de burlas.

Santos es el sexto representante federal en ser destituido y el primero sin haber sido convicto de delitos.

De los otros cinco representantes expulsados de la Cámara baja, tres fueron imputados de apoyar la rebelión de los confederados, en 1861. En la historia reciente, los demócratas Michael Myers (Pensilvania) y James Traficant (Ohio), fueron destituidos en 1980 y 2003, respectivamente, por cargos que incluyeron extorsión.

Los principales líderes de la mayoría republicana, incluido el speaker Mike Johnson (Luisiana), afirmaron que era un mal precedente destituir a Santos sin haber sido convicto por un tribunal.

“Este es un precedente peligroso y votaré no basándose en mis preocupaciones con respecto al debido proceso”, sostuvo la presidenta de la Conferencia Republicana, Elise Stefanik (Nueva York), número cuatro de la Cámara baja y firme aliada del expresidente Donald Trump.

De todos modos, 105 republicanos se unieron a los demócratas para conseguir los dos tercios de votos que se necesitaban.

Desde la campaña electoral de 2022, Santos mintió sobre casi todo su historial académico y profesional, e incluso sobre su identidad.

Por ejemplo, dijo falsamente que había trabajado con grandes empresas financieras como Citigroup y Goldman Sachs, que había entregado $500,000 de su dinero a su comité electoral, completado una maestría en New York University y un bachillerato en el Baruch College.

Pero, además, Santos – hijo de inmigrantes de Brasil y gay-, hasta hizo creer que era de origen judío.

Como resultado, Santos ha sido imputado de 23 cargos criminales a nivel federal y denunciado con fuerza por el Comité de Ética de la Cámara baja.

A nivel judicial, los cargos en contra de Santos, que se verán en 2024, incluyen fraude electrónico, hacer declaraciones falsas a la Comisión Federal de Elecciones (FEC), falsificar registros ante el mismo organismo y robo de identidad.

Se le imputa, entre otras cosas, obtener ilegalmente asistencia por desempleo durante la pandemia del COVID-19 y destinar, para su uso personal, cerca de $44,000 de contribuyentes de su campaña.

Hace dos semanas, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes, tras recibir varias denuncias, concluyó de forma bipartidista que Santos hurtó dinero de su campaña, engaño a contribuyentes, destinó importantes sumas de dinero para su beneficio personal, reportó préstamos ficticios y participó en negocios fraudulentos.

La investigación legislativa determinó que Santos utilizó $4,000 de su cuenta electoral para tratamientos de SPA, más de $4,000 en una tienda de lujo y otras compras en la plataforma de contenido sexual ‘Onlyfans’.

Hasta último momento, Santos - quien ha descartado aspirar a la reelección-, insistió en que no iba a renunciar y denunciado que el Comité de Ética no terminó su trabajo, pues requería de más tiempo para recomendar sanciones. Había advertido que no admitiría culpas en momentos en que tiene pendiente el juicio por los 23 cargos criminales en su contra.