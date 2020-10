Washington D.C.- En su agenda para Washington, Zayira Jordán Conde coloca como prioridades restablecer la credibilidad del gobierno de Puerto Rico, encaminar un debate de status justo para todas las partes y reemplazar la Ley Promesa por un proyecto que cancele parte de la deuda pública de la isla.

“La necesidad más imperativa en el Congreso es restaurar la credibilidad”, indicó Jordán Conde, candidata del Movimiento Victoria Ciudadana a comisionada residente en Washington.

Jordán Conde es profesora de ciberseguridad y ciencias de computadoras en la Universidad Politécnica de Puerto Rico, tarea que ha seguido desempeñando durante la campaña.

En entrevista con el Podcast “Desde Washington”, de El Nuevo Día, Jordán Conde indicó que fue la candidata a la gobernación por MVC, Alexandra Lúgaro, quien la contactó para que se uniera a la organización y aceptara aspirar al puesto en la Cámara baja federal.“Es el rol que más se ajusta a mi formación y experiencia”, dijo Jordán Conde, quien vivió en Estados Unidos de 2000 a 2016, principalmente en el estado de Iowa, y trabajó un año, bajo una beca, en el Congreso.

Puedes escuchar el podcast aquí:

Jordán Conde es estadista y defiende la propuesta del MVC para convocar a una Asamblea Constitucional de Status. Pero votará por el sí en el referéndum del 3 de noviembre.

Aunque reconoce que es un plebiscito tachado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que no tendrá consecuencias en Washington, piensa que por tratarse de una “encuesta” es prudente que cuenten su voto a favor de la estadidad.

En ese sentido, Jordán Conde descartó que el PNP pueda utilizar un voto a favor de la estadidad como fundamento para conseguir un proceso federal para admitir a Puerto Rico.

“Creo firmemente que el PNP no gana. Nosotros vamos a tener la oportunidad de ir al Congreso a trabajar para echar adelante un proyecto que permita a todos los puertorriqueños expresar su opinión sobre lo que quieren en términos de status”, sostuvo.

Para Jordán Conde, después de los actos de corrupción de este cuatrienio, “la falta de visión” y de un proyecto bien articulado sobre la estadidad, “si hay alguna organización que tiene la posibilidad de traer la independencia a Puerto Rico es el PNP”. “Han echado atrás cualquier progreso que haya habido en la historia hacia convertir a Puerto Rico en un estado… Es un partido colonialista”, agregó.

De cara a una petición de estadidad, Jordán Conde dijo que Estados Unidos se enriquecería con un Puerto Rico estado con español como idioma común.

“No vamos a poder negar nuestra identidad cultural y la manera en que nos expresamos”, señaló Jordán Conde, pero piensa que “es un poco irrealista” el argumento del PNP de que es posible mantener representación deportiva internacional bajo la estadidad.

De otra parte, la candidata a Washington del MVC propone, como su partido, la derogación de la Ley Promesa.

Pero, piensa que una alternativa a ese estatuto – que impuso la Junta de Supervisión Fiscal y creó un proceso de bancarrota territorial para el gobierno de Puerto Rico reestructurar su deuda-, es la legislación de la senadora Elizabeth Warren y la congresista Nydia Velázquez, ambas demócratas, para cancelar deuda no asegurada.

La legislación fue integrada también al proyecto del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, el demócrata Raúl Grijalva, que impulsa reformar la Ley Promesa.

Con respecto a los fondos federales, tras perderse $1,000 millones de Medicaid-, Jordán Conde afirmó que la responsabilidad de la comisaría residente debe ser también ‘rastrear’ “de rabo a cabo” que ocurre con esas asignaciones. “¿Con que cara vamos a pedir chavos, cuando pedimos chavos que no usamos?”, cuestionó.

Jordán Conde piensa que Puerto Rico debe ser exento de las normas federales de cabotaje y percibe que debe trabajarse “en todos los frentes” para promover nueva inversión manufacturera, sea por medio de legislación o la orden ejecutiva del presidente Trump para que empresas farmacéuticas regresen a suelo bajo la bandera estadounidense.

No obstante, no cree que la alternativa sea el proyecto de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, que propone nuevos incentivos contributivos para empresas estadounidenses que se establecen en zonas económicamente deprimidas, como Puerto Rico.

Jordán Conde indicó que como residente de Estados Unidos votó por candidatos republicanos y demócratas. Aunque ha respaldado el plan para Puerto Rico del candidato presidencial demócrata, Joe Biden, descartó vincularse con los republicanos o demócratas de ganar el 3 de noviembre.

A Trump le reprocha haber tenido un gobierno errático y haber radicalizado a Estados Unidos, pero sostiene que los demócratas, cuando hablan de convertir a la isla en un estado para tener más representación demócrata en el Congreso, dan por descontado el voto de los puertorriqueños. “Me arde, por decirlo de alguna manera, que den por descontado” que Puerto Rico, de ser anexado plenamente, sería un estado demócrata, agregó.

La candidata del MVC afirmó estar confiada en ganar el 3 de noviembre, pero no está decidida a quedarse en la política partidista si las cosas no salieran como proyecta. “Para mí es una victoria, un avance, el tener una plataforma para llevar un mensaje de cordura y esperanza. Independientemente de que (gane), voy a seguir haciendo un trabajo por Puerto Rico. Desde la universidad ya lo he estado haciendo”, subrayó.