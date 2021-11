Washington D. C. – Al analizar en una audiencia el caso Vaello Madero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tuvo hoy una abarcadora discusión sobre el trato que da el Congreso a sus territorios y la fuente de poder que debe existir para decidir el acceso de esas jurisdicciones a los programas federales.

Los jueces liberales, quienes están en minoría 3 a 6 y fueron nombrados por presidentes demócratas, parecieron coincidir con argumentos del abogado principal de José Luis Vaello Madero, Hermann Ferré, de que es irracional y discriminatorio excluir a los residentes de Puerto Rico del programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Mientras, el juez Neil Gorsuch, nombrado por Donald Trump y uno de los seis jueces conservadores del máximo foro judicial estadounidense, preguntó si no era el momento de todos aceptar que la jurisprudencia de los Casos Insulares –decididos a principios de siglo, y que determinaron que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos-, fueron decididos incorrectamente.

PUBLICIDAD

La puertorriqueña Sonia Sotomayor, entre los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, fue la que con más fuerza cuestionó el argumento del subprocurador general, Chris Gannon, de que es racional dejar en manos del Congreso decidir si el SSI aplica a Puerto Rico, ante la “autonomía fiscal” que tiene la Isla como territorio no incorporado.

El máximo foro judicial estadounidense revisa la decisión de marzo de 2020 del Primer Circuito de Apelaciones federales que determinó que es inconstitucional, debido a que viola la igual protección de las leyes, excluir a los residentes de Puerto Rico del SSI.

El caso comenzó ante los intentos del gobierno de Estados Unidos por cobrarle a Vaello Madero $28,081 que recibió del SSI como residente de Puerto Rico, un beneficio que obtuvo cuando estaba domiciliado en Nueva York. De tener vigencia en la isla, cerca de 400,000 adultos mayores y discapacitados con limitados ingresos pueden recibir un beneficio mensual promedio de $428.

Al defender la posición del gobierno de Estados Unidos, el subprocurador Gannon sostuvo que el Congreso ha determinado que los puertorriqueños de la Isla normalmente no paguen contribuciones sobre ingresos para que su gobierno pueda decidir mejor como distribuir su dinero a los más necesitados.

Gannon indicó que el Congreso toma en cuenta “la fuente del financiamiento federal asociada con un programa”.

“El necesitado es el necesitado, en Puerto Rico o el continente… No sé cómo eximir (a la isla) de uno o dos impuestos, puede hacer racional la distinción del gobierno”, advirtió Sotomayor en una de sus múltiples intervenciones, al acentuar que el Tesoro cobra más dinero de los residentes de la Isla que algunos estados y que el SSI en nada afectaría la autonomía fiscal de Puerto Rico, pues es plenamente financiado por el gobierno federal.

PUBLICIDAD

“Como hicieron notar los tribunales inferiores, la mayoría de los beneficiaros del SSI, si no todos, no pagan impuestos”, agregó la jueza.

Sotomayor elevó además la discusión sobre el argumento de Vaello Madero de su caso refleja la exclusión de una minoría sin poder político en Estados Unidos de un programa que beneficia a adultos mayores y discapacitados con ciertas limitaciones económicas.

“Los puertorriqueños son puertorriqueños. Son hispanos y se les niega habitualmente una voz política. Están sin poder político” y sujetos a la “discriminación”, agregó la jueza.

Ante el argumento del gobierno de Joe Biden de que la exclusión de Puerto Rico del SSI apoya la autonomía fiscal de la Isla, el juez Stephen Breyer, quien como Sotomayor está muy familiarizado con el trato político y jurídico a Puerto Rico, preguntó al subprocurador Gannon si la adopción de las relaciones federales que requiere hacer vigente en Puerto Rico todas las leyes federales que no sean inaplicables en la Isla, invalida la posición del gobierno de Estados Unidos.

Breyer se preguntó si ese estatuto obliga al gobierno federal a tener razones más fuertes para excluir a Puerto Rico del SSI, frente a otros territorios. Pero, además, al mencionar el Estado Libre Asociado, por su nombre en español, reconoció que “nadie sabe exactamente que eso es”.

Como en la pasada audiencia sobre la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal bajo la ley Promesa, Breyer preguntó a Gannon si Estados Unidos mintió ante las Naciones Unidas cuando argumentó que Puerto Rico había alcanzado gobierno propio. Gannon respondió que no, que Promesa es “una medida temporal de bancarrota”.

PUBLICIDAD

Breyer cuestionó si bajo el argumento de la exención de impuestos federales sobre ingresos, el gobierno federal también pudiera analizar el monto de las contribuciones que paga un estado y discriminar contra alguno.

Los jueces republicanos centraron sus preguntas más en la estructura jurídica que regula relación de Estados Unidos con sus territorios.

Al iniciar el interrogatorio al subprocurador, el juez Clarence Thomas – quien pocas veces hace preguntas-, se mostró interesado en conocer si el poder que tiene el Congreso, a través de la cláusula para territorios, es una base racional suficiente para decidir el caso.

El subprocurador Gannon afirmó que la cláusula para territorios no debe ser la única razón jurídica para decidir el caso. Dijo que el Congreso tiene la autoridad para “legislar de manera diferente con respecto a un territorio”, en comparación con “el resto del país”, y hacerlo racionalmente.

“¿Puede hacer lo mismo con Vermont?”, cuestionó entonces Thomas. Gannon optó por responder que hay leyes federales que tratan de forma distinta a los estados.

Thomas también cuestionó si el argumento del discrimen se sostendria en el caso de un italiano que se muda de Viginia a Puerto Rico y pierde el SSI. “El análisis sería el mismo”, sostuvo Ferré.

Los Casos Insulares

Tanto el juez presidente, John Roberts, como el juez Gorsuch, preguntaron si debía examinarse el caso bajo la doctrina de los Casos Insulares, por la cual el tribunal, a principios del siglo pasado, determinó que Puerto Rico es un territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte, de Estados Unidos, y no estaba encaminado hacia la estadidad.

PUBLICIDAD

Gorsuch fue más lejos y pidió al subprocurador responder porque no “solo admitimos que los Casos Insulares fueron decididos incorrectamente”.

“Estoy pidiendo la posición del gobierno. No estoy pidiendo reflexiones sobre el curso normal de la Corte. Desde el punto de vista del gobierno, saber si los Casos Insulares están equivocados y si (el Ejecutivo federal) está procediendo (en este caso) con una premisa incompatible con ellos, ¿por qué no deberíamos simplemente decir lo que todo el mundo sabe que es verdad?”, comentó Gorsuch.

El subprocurador Gannon afirmó que para la administración Biden “algunos de los razonamientos y la retórica (de los Casos Insulares) es obviamente anatema (detestable)”, pero que la conclusión de que “partes de la Constitución estadounidense no aplican a Puerto Rico” no decide la controversia ante el tribunal.

Ferré, como abogado de Vaello Madero, enfatizó en el trato discriminatorio que crearon los Casos Insulares, que permite no aplicar a la Isla los derechos que se consideran no fundamentales de la Constitución estadounidense.

“La decisión del Congreso de excluir a los pobres y discapacitados de Puerto Rico se basa en la falsa premisa de que están fuera de Estados Unidos”, son tratados como residentes de un país extranjero, sostuvo Ferré.

El juez Roberts preguntó si el argumento de la igual protección de las leyes no pudiera aplicar entonces a todos los programas federales. “Este programa es único porque está dirigido a individuos sin la necesidad de cooperación de las jurisdicciones locales”, respondió Ferré.

En un momento de la audiencia, a preguntas de la jueza liberal Elena Kagan, Ferré dijo que la vigencia de la cláusula para territorios se concibió originalmente como temporera, y que el propósito era guiar esos territorios hacia la estadidad.

PUBLICIDAD

“El tribunal cambió ese punto de vista en los Casos Insulares. Por vez primera determinó que esos territorios adquiridos de España eran ahora no incorporados, y no estaban destinados a la estadidad”, agregó Ferré.

Kagan sostuvo que aceptar la teoría de que la cláusula territorial busca crear una relación temporal sería una decisión significativa. Ferré respondió que buscaba informar el análisis, no decir que esa era una afirmación clave para resolver el caso.

Al salir de la sesión, Ferré afirmó que quiso precisar que la cláusula para territorios de la Constitución “busca darle al Congreso un poder temporal para encaminarse a la estadidad o la independencia, no para que tenga poderes indefinidos sobre los territorios”.

La jueza Kagan y el juez Brett Kavanaugh, conservador nombrado por Trump, mostraron interés en conocer si las partes piensan que si se confirma al Primer Circuito, se revocarían los precedentes de Califano versus Torres y Harry versus Rosario, que mantuvieron el poder del Congreso para decidir el acceso al SSI y asistencia para familias pobres, respectivamente.

Ferré indicó que considera que decidir a favor de su cliente significaría revocar la jurisprudencia de esos otros casos, que han estado vigentes por medio siglo.

Mientras, Kavannaugh quiso saber si Vaello Madero pudiera conseguir una dispensa para administrativamente no tener que pagar los $28,081.

A preguntas de Kagan, Gannon dijo que aun cuando el Congreso apruebe este año la extensión a Puerto Rico del SSI, el caso de Vaello Madero no se tornaría académico.

Ante el Primer Circuito, está pendiente el caso Peña Martínez versus Departamento de Salud federal, en el que varios residentes de Puerto Rico reclaman pleno acceso al SSI, a la asistencia alimentaria y a la parte D- el subsidio para medicamentos- de Medicare.

PUBLICIDAD

No se espera que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decida el caso Vaello Madero este año. Antes del nuevo año, la mayoría demócrata del Congreso - con el apoyo del presidente Biden-, puede haber decidido si extiende a partir de 2024 el SSI a Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes estadounidenses y Samoa americana.

La sesión del máximo foro judicial estadounidense termina en junio de 2022.