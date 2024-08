La Galería Nacional de Retratos reconoce a una profesora por su trabajo sobre el puertorriqueño Lorenzo Homar

Ha sido curadora de la retrospectiva “Ben Shahn, On Nonconformity” para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid (2023-2024), editora de la exhibición del artista puertorriqueño Pablo Delano “The Museum of the Old Colony: An Art Instalation”, autora principal de “Re-viewing Documentary: The Photographic Life of Louise Rosskam” y coautora del galardonado Ben Shahn’s New York: The Photography of Modern Times.