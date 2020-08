Washington D.C.- La afirmación de Kimberly Guilfoyle – novia del hijo mayor del presidente Donald Trump-, de que considera a su fallecida madre, nacida en Aguadilla, como una inmigrante puso de relieve una realidad que pueden sentir muchos puertorriqueños en Estados Unidos.

“Podemos ser ciudadanos estadounidenses, pero nuestra interacción social e incluso política en Estados Unidos es muy similar a la de los inmigrantes”, indicó hoy el profesor Carlos Vargas Ramos, científico social y director de Política Pública del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College.

La antropóloga Yarimar Bonilla, sin embargo, destacó que el mensaje que haya querido dar la campaña del presidente Trump con el mensaje de Guilfoyle en la noche inaugural de la convención presidencial republicana esconde el hecho de que “somos sujetos coloniales”.

“Los americanos que vieron ese programa saben que los puertorriqueños tienen un asterisco al lado, que no son ciudadanos plenos de Estados Unidos, pero hablar como inmigrantes es una forma también de evitar hablar de la colonia. Les permite ver (a los puertorriqueños en EE.UU.) como sujetos que están buscando el sueño americano, cuando la verdad es que fuimos anexados y muchos de lo que se van a Estados Unidos lo hacen como una manera de exilio”, agregó la investigadora Bonilla.

PUBLICIDAD

Guilfoyle – una exfiscal en California y presentadora de la cadena Fox-, ofreció un eufórico mensaje en la convención presidencial en el que además de suscribirse a la retórica de Trump de que el tándem demócrata de Joe Biden y Kamala Harris representa una oferta “radical de izquierda”, planteó que como hija de una madre puertorriqueña de Aguadilla y un irlandés es “ciudadana (estadounidense) de primera generación”.

“Como estadounidense de primera generación, sé lo peligrosa que es (la) agenda socialista (de los demócratas). Mi madre, Mercedes, fue maestra de educación especial de Aguadilla, Puerto Rico. Mi padre, también inmigrante, vino a esta nación en busca del sueño americano. Ahora, considero que es mi deber luchar para proteger ese sueño”, indicó Guilfoyle.

El profesor Vargas Ramos advirtió que Guilfoyle no puede ser considerada una ciudadana estadounidense de primera generación, por su madre ser natural de Puerto Rico. Si su madre fue la primera ciudadana estadounidense en su familia – lo que no está claro-, ella sería una ciudadana de Estados Unidos de segunda generación.

Vargas Ramos piensa que el mensaje que la campaña del presidente Trump quiso llevar en la noche inaugural de la convención presidencial republicana es que una mujer inmigrante, de origen latino y puertorriqueño en particular, es aceptada en su familia.

Las expresiones de Guilfoyle– nacida en California y novia de Donald Trump, hijo-, fueron también ofensivas para boricuas en Estados Unidos.

“La mujer que el Partido Republicano eligió como su latina ‘orgullosa’ para promocionar la ‘experiencia inmigrante’ no parecía saber que Puerto Rico ya es parte de Estados Unidos’, indicó en Twitter la congresista demócrata boricua Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), quien consideró que la intención era decir que “los latinos no son ciudadanos reales, incluso cuando somos descendientes de nativos”.

PUBLICIDAD

La comentarista Ana Navarro, de origen nicaraguense, recomendó a Guilfoyle “descafeinarse”. En Twitter, Navarro colocó una foto con una bola de cristal con la palabra “vota” e indicó que los puertorriqueños “no son inmigrantes”. “Los puertorriqueños son estadounidenses”, afirmó.

Las expresiones de Guilfoyle ocurrieron días después de que el ex jefe de Gabinete del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos Miles Taylor confirmara declaraciones de la ex secretaria de esa agencia, Elaine Duke, en el sentido de que el presidente Trump quiso auscultar la posibilidad de cambiar a Puerto Rico por Groenlandia.

Cuando el entonces presidente George W. Bush, también republicano, decidía el retiro de la Marina de Guerra de la Isla de Vieques, se refirió en 2001 a los puertorriqueños como “nuestros amigos y vecinos”.

Recientemente, otro expresidente, Barack Obama, habló en una dirección contraria, al proponer en el funeral del líder de los derechos civiles y congresista John Lewis que como parte de las reformas electorales en Estados Unidos se garantice la “igual representación” en el gobierno federal para los ciudadanos estadounidenses de Washington D. C. y Puerto Rico.

“Los puertorriqueños en Estados Unidos no seremos inmigrantes, por nuestra composición política que nos cuestiona si somos o no un país, sin embargo, sí somos inmigrantes en otros sentidos. Sufrimos la experiencia y consecuencias de la lejanía de nuestra tierra y cultura. Yo me considero inmigrante aquí porque este país me es extraño y ajeno, como otros países extranjeros, y mi experiencia, aunque distinta a la de otros inmigrantes, sigue siendo la de un ser humano que efectivamente ha migrado”, indicó en Twitter la profesora Diana Grullón García, quien está radicada en Illinois.

PUBLICIDAD

El sentimiento de puertorriqueños en Estados Unidos como ‘inmigrantes con ciudadanía estadounidense’ no es un hecho aislado, sostuvo el profesor Vargas Ramos.

“No somos como una persona que viene de Montana a radicarse en Connecticut. Los puertorriqueños (emigramos) a Estados Unidos con una cultura eminentemente latinoamericana, principalmente hispano parlantes y con unas características culturales que nos marcan y nos distinguen del grueso de la población estadounidense”, agregó.

Son múltiples los incidentes en que se ha tenido que advertir a funcionarios de gobierno en los estados e incluso a empresas- al reclamar servicios-, que Puerto Rico es un territorio estadounidense donde los nacidos allí son ciudadanos estadounidenses, aunque la Isla pertenezca a, pero no sea parte de, Estados Unidos.

Como le ocurrió en Georgia al puertorriqueño Kenneth Cabán González con el proceso de transferir su licencia de conducir de Puerto Rico a ese estado, un caso que ganó a principios de años, muchos boricuas que llegan a Estados Unidos tienen problemas para cambiar la licencia que tenían en la isla por la de su nuevo domicilio.

En mayo de 2010, el entonces congresista Luis Gutiérrez (Illinois) tuvo que asistir a un puertorriqueño-mexicano residente de Chicago, Eduardo Caraballo, quien estuvo tres días adicionales encarcelado, tras prestar fianza por una imputación de poseer un automóvil robado, debido a que las autoridades carcelarias no le creyeron que era nacido en Puerto Rico y su reacción inmediata fue tratar de deportarlo a México.