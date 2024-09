Los republicanos de la Cámara baja buscarán extender el presupuesto vigente hasta marzo de 2025

Washington D. C. - La mayoría republicana de la Cámara de Representantes buscará aprobar la semana próxima una resolución que extienda el presupuesto federal vigente hasta el 28 de marzo, la cual tiene la oposición del liderato de la mayoría demócrata del Senado y la Casa Blanca.

La medida se enfrenta a objeciones de los demócratas por añadir una controvertida legislación que persigue exigir prueba de ciudadanía estadounidense para poder votar en noviembre y proponer extender el presupuesto por seis meses, en vez de buscar una solución este mismo año. La ley ya prohíbe el voto en elecciones federales de personas que no son ciudadanos de Estados Unidos.

“Como hemos dicho en repetidas ocasiones, evitar un cierre del gobierno requiere bipartidismo, no un proyecto de ley elaborado por un partido. El presidente Johnson está cometiendo el mismo error que el ex presidente McCarthy cometió hace un año, al perder un tiempo precioso complaciendo a la derecha dura del MAGA. Esta táctica no funcionó en septiembre pasado y tampoco funcionará este año”, indicaron, en una declaración, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), y la presidenta del Comité de Asignaciones, la senadora demócrata Patty Murray (Washington).