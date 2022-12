Washington D.C. - Como ha hecho la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, el Partido Republicano de Estados Unidos en Puerto Rico culpó hoy a la demócrata puertorriqueña Alexandria Ocasio Cortez por la posibilidad de que el proyecto de status 8393 quede sin aprobarse en la Cámara baja.

Sin mencionar el escaso respaldo que ha tenido la medida entre los congresistas republicanos, el presidente de los republicanos de la isla, el exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Ángel Cintrón García, dijo que el proyecto “iba camino a ser aprobado” en la Cámara “hasta que Ocasio Cortez se interpuso en el camino”.

Desde el pasado jueves, la comisionada y sus aliados del PNP identificados con los republicanos han alegado que es la falta de respaldo de Ocasio Cortez lo que ha evitado que el líder de la mayoría demócrata cameral, Steny Hoyer (Maryland), lleve a votación el proyecto de ley, que propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la independencia y la libre asociación.

Aunque ni el debate de status ni el proyecto 8393 han estado en la agenda del Senado durante toda la sesión 117 del Congreso, que termina en unos días, Hoyer todavía discute con los principales proponentes de los proyectos de status en la Cámara baja la posibilidad de llevar a votación el 8393. Para Hoyer, es una oportunidad de llevar un mensaje sobre cuál debe ser la política pública federal.

De aprobarse, sería la primera vez que el pleno de la Cámara baja aprueba un proyecto para regular un plebiscito en Puerto Rico sin incluir el status territorial como alternativa. Las tres ocasiones en que la Cámara baja ha aprobado proyectos para convocar a un plebiscito de status en Puerto Rico las medidas han quedado frenadas en el Senado.

Había esperanzas de que las negociaciones sobre el 8393 permitieran tomar una decisión final durante el fin de semana. Pero las conversaciones continuaban hoy, en momentos en que la prioridad del Congreso es tratar de lograr un acuerdo sobre el presupuesto y cerrar los trabajos antes de la Navidad.

Cintrón García, quien sustituyó a González en la presidencia del comité republicano en la isla, reafirmó las denuncias de la comisionada de que Ocasio Cortez ha querido exigir una mayoría de 55% para que se pueda implantar un cambio de status por medio del 8393.

“Cada vez que han estado cerca de llevar el proyecto de ley al (hemiciclo) de la Cámara federal para votación, la congresista Alexandria Ocasio Cortez mueve sus exigencias con enmiendas inconstitucionales para descarrilar el proceso legislativo a costa de la libertad, la democracia y los derechos civiles de los ciudadanos americanos que vivimos en la Isla. En este proceso hacemos excepción y reconocemos el compromiso de la congresista Nydia Velázquez, quien junto a nuestra Comisionada Residente sí ha colaborado para lograr la aprobación del proyecto”, dijo el presidente de los republicanos en Puerto Rico.

En su declaración, Cintrón García describió a Ocasio Cortez como “antiestadista” y dijo que responde a “intereses económicos e ideológicos” de “personas que residen en Nueva York”.

Solo 9 de los republicanos de la Cámara baja federal -incluida la comisionada González-, han coauspiciado el 8393. Solo la comisionada González, entre los republicanos, votó a favor de la medida en el Comité de Recursos Naturales.

Pero, el portavoz del PNP en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos “Johnny” Méndez -otro aliado de la comisionada y quien se identifica como republicano-, había dicho la semana pasada que ya se tenían los votos para aprobar el proyecto y que eso incluiría entre 12 y 16 republicanos de la Cámara baja.

La comisionada complicó la controversia tras describir a Ocasio Cortez, nacida en el condado neoyorquino del Bronx, como una persona “de las que se llaman puertorriqueños” y luego decir, ante la respuesta de la legisladora federal, que no entraría “en dimes y diretes ni en peleas de barrio”. “Si lo hacen en Nueva York, eso es allá ellos”, dijo González el viernes en San Juan.

Cuando reaccionó a las críticas originales de la comisionada, la congresista Ocasio Cortez sostuvo que si González “tiene algo de verdad que decir, puede decírmelo en persona”.

“Hemos estado en el hemiciclo de la Cámara toda la semana y ella no me ha dicho una palabra. Hasta entonces, trataré este comentario por lo que es: profundamente falto de seriedad. No me molesta ni un poco y no me disuade de progresar”, Ocasio Cortez.