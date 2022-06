Washington D.C. – La ex primera dama Michelle Obama se expresó esta semana en respaldo a la estadidad para Puerto Rico, como parte de un mensaje en Los Ángeles en la Cumbre de Cultura Democrática.

Como hiciera su esposo y expresidente de Estados Unidos Barack Obama en el funeral del ícono de los derechos civiles John Lewis, la ex primera dama sostuvo que esa alternativa de status supondría plena representación en el Senado y la Cámara baja para millones de personas, según la publicación TheGrio.com.

En un mensaje el lunes, Michelle Obama exhortó a los demócratas a eliminar la regla del filibusterismo del Senado – que requiere normalmente 60 votos para llevar una medida a votación final-, e impulsar la admisión de Puerto Rico como estado.

La Cumbre de Cultura Democrática fue auspiciada por la organización sin fines de lucro de la ex primera dama “When we all vote”.

En noviembre de 2020, además, el ex presidente Obama vinculó la idea de convertir a Puerto Rico y Washington D.C. en estados con una agenda que incluya ampliar los derechos del elector en Estados Unidos y el interés de los demócratas en avanzar la idea de eliminar el colegio electoral.

Obama entonces aspiraba a que si el Senado quedaba en manos demócratas en esta sesión, como ocurrió, se abriría la opción de echar a un lado la regla del filibusterismo, que requiere que 60 senadores se pongan de acuerdo para avanzar una legislación.

Pero, en un Senado dividido 50 a 50 -con el potencial voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris-, por lo menos dos senadores demócratas, Kyrsten Sinema (Arizona) y Joe Manchin (Virginia Occidental), descartaron de plano esa alternativa.

Previamente, los líderes del Senado, el demócrata Charles Schumer (Nueva York) y el republicano Mitch McConnell (Kentucky), habían descartado avanzar alguna legislación en favor de la estadidad para Puerto Rico.