Miguel Cardona: “En términos de educación, que no pase en Puerto Rico como le pasó a Hawái”

“Por favor, no se olviden de mi bella islita de Puerto Rico. Puerto Rico los necesita más que nunca. En términos de educación, que no pase en Puerto Rico como le pasó a Hawái” , indicó, en un mensaje en la jura simbólica del Caucus Hispano, el miércoles en la noche.

Cardona hizo el comentario días después de que el exponente urbano puertorriqueño Bad Bunny difundiera su nuevo álbum, que incluye la canción “Lo que le pasó a Hawái”. En un mensaje contra la gentrificación y la pérdida de identidad boricua, la canción tiene como coro: “Quieren quitarme el río y también la playa; quieren el barrio mío y que abuelita se vaya; no, no suelte la bandera ni olvide el lelolai; que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”.