Washington D.C. – Como presidenta a nivel global del negocio de vacunas de Pfizer, la puertorriqueña Nanette Cocero prevé que el mercado estadounidense tendrá disponible entre 20 y 25 millones de dosis de la vacuna que han desarrollado junto a la empresa alemana BioNTech para combatir el coronavirus.

Doctora en farmacología, Cocero -nacida y criada en Puerto Rico -, ha estado al frente en Pfizer de diversas tareas, incluidas las operaciones de negocio de la farmacéutica en más de 100 países de Latinoamérica, África, Oriente Medio y Asia.

Ahora coordina a nivel mundial todo el negocio de vacunas de la empresa.

En momentos en que Pfizer ha comenzado a entregar sus vacunas al gobierno federal, Cocero - quien ha estado trabajando desde la Isla-, respondió por escrito a una serie de preguntas que El Nuevo Día le envió la semana pasada.

¿Cuántas dosis de la vacuna se distribuirán en diciembre en Estados Unidos? ¿Cuántas de esas se enviarán a Puerto Rico?

—Pfizer y BioNTech esperan producir hasta 50 millones de dosis en el 2020 y hasta 1,300 millones dosis para fines de 2021 a nivel global. En julio de 2020, Pfizer y BioNTech anunciaron un acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y el Departamento de Defensa para cumplir con el objetivo del programa “Operation Warp Speed” del gobierno de Estados Unidos de comenzar a administrar 300 millones de dosis de una vacuna contra COVID-19 en 2021. Según el acuerdo, el gobierno de Estados Unidos recibirá 100 millones de dosis de (la vacuna) BNT162b2. El gobierno de Estados Unidos también tiene la capacidad de acordar con Pfizer la adquisición de hasta 500 millones de dosis adicionales. Pfizer espera hacer disponible entre 20 y 25 millones de dosis en diciembre en Estados Unidos.

¿Cómo se transportan a Puerto Rico?

—Las vacunas para Puerto Rico se enviarán por vía aérea desde nuestra planta en Kalamazoo, Michigan. Esperamos despachar aproximadamente 12 camiones y 20 aviones con miles de envíos de vacunas a diario.

Si me puede explicar el proceso de colocarlas en congeladores. ¿Son congeladores de Pfizer o del que las ordena?

—Pfizer ha diseñado transportadores térmicos de temperatura controlada que utilizan hielo seco para mantener las condiciones de temperatura recomendadas para la vacuna. Nuestros transportadores térmicos especializados son aproximadamente del tamaño de una maleta de mano y pueden pesar hasta 81 libras completamente cargados. Están calificados para contener una cantidad mínima de 195 viales y una cantidad máxima de 975 viales.

Una vez que un punto de uso recibe un transportador térmico con nuestra vacuna, tiene tres opciones de almacenamiento: congeladores de temperatura ultra baja, que están disponibles comercialmente y pueden extender la vida útil de las dosis hasta seis meses; transportadores térmicos de Pfizer, en los que llegarán las dosis, que pueden ser utilizados como unidades de almacenamiento temporal rellenándolos con hielo seco cada cinco días durante un máximo de 30 días de almacenamiento y siguiendo las instrucciones de manipulación especificadas; y unidades de refrigeración comúnmente disponibles en hospitales. La vacuna se puede almacenar durante cinco días en condiciones refrigeradas de 2 a 8° centígrados.

El transportador térmico puede mantener la temperatura durante 10 días sin ser abierto, lo que permite el transporte a los mercados alrededor del mundo. Una vez abierto, y si es utilizado como unidad de almacenamiento temporal por un centro de vacunación, el transportador puede mantener las condiciones de almacenamiento recomendadas (-70° C ± 10°C) hasta 30 días con rellenado de hielo seco cada cinco días de acuerdo con las instrucciones de manipulación.

Después de un almacenamiento de hasta 30 días en el transportador térmico de Pfizer, los centros de vacunación pueden transferir los viales a condiciones de almacenamiento de 2 a 8°C durante cinco días adicionales, para un total de hasta 35 días. Una vez descongelados y almacenados en condiciones de 2 a 8°C, los viales no se pueden volver a congelar ni almacenar en condiciones de congelación.

¿Cómo se garantiza que ese proceso de transferencia de la vacuna de un congelador a otro se hace adecuadamente?

—Utilizaremos sensores térmicos con GPS en cada transportador térmico con una torre de control que rastreará la ubicación y la temperatura de cada envío de vacunas en sus rutas preestablecidas, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Estos dispositivos con GPS permitirán a Pfizer prevenir de manera proactiva desviaciones no deseadas y actuar de manera apropiada según sea necesario.

¿Por qué debe protegerse una persona con la vacuna de Pfizer? ¿Cuál es la diferencia con otras vacunas, por ejemplo, con la de Moderna?

-Tanto Pfizer como Moderna tienen vacunas basadas en tecnología de ARNm (el nuevo tipo de vacunas que protegen contra enfermedades infecciosas). La plataforma de ARNm es adecuada para una respuesta pandémica en muchos niveles.

Primero, un aspecto de seguridad: a diferencia de algunas vacunas convencionales, las vacunas de ARNm no son infecciosas y no hay necesidad de un vector viral para administrarlas. En segundo lugar, debido a que no se usa ningún vector viral, las vacunas de ARNm no presentan riesgo de una respuesta de anticuerpos neutralizantes anti-vector, lo que permite un refuerzo repetido, lo que puede ser importante si se recomiendan vacunas adicionales en el futuro. En tercer lugar, la velocidad, la tecnología de ARNm permite un desarrollo rápido si la vacuna necesita adaptarse rápidamente a posibles mutaciones. Las vacunas de ARNm tienen un proceso de producción eficiente, sin la necesidad de complejos sistemas de células de mamíferos.

La agencia reguladora británica ha indicado que las personas que tienen un “historial significativo” de reacciones alérgicas no deben recibir la nueva vacuna de Pfizer-BioNTech. ¿Qué responden?

-Hubo dos informes de eventos adversos que pueden estar asociados con una reacción alérgica debido a la administración de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Como medida de precaución, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido emitió una guía temporal mientras realiza una investigación para entender completamente cada caso y sus causas. Pfizer y BioNTech apoyan la investigación de la MHRA.

Mientras tanto, el etiquetado del producto aprobado por la (Administración federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos) FDA incluye instrucciones para que la vacuna no se administre a personas con antecedentes conocidos de reacciones alérgicas graves a cualquier componente de la vacuna. Además, advierte que debe estar disponible el tratamiento médico apropiado para manejar cualquier reacción alérgica inmediata. Es importante recalcar que en nuestro ensayo clínico de fase 3, el cual ha inscrito a más de 44,000 participantes, el Comité de Monitoreo de Datos independiente no informó de ningún problema grave sobre el perfil de seguridad de la vacuna.

¿Con quién coordina Pfizer la distribución en Puerto Rico, con el gobierno o directamente con los hospitales y centros de salud?

-Pfizer coordina con la Operación Warp Speed y, a su vez, Warp Speed coordina con los gobiernos estatales / territoriales toda la logística.

¿Hay una idea de cuándo estarán las vacunas disponibles masivamente, es decir que una persona pueda ir a una farmacia a vacunarse?

-En Pfizer, comprendemos la abrumadora sensación de urgencia que todos tenemos para volver a la normalidad, desde que los niños regresen a la escuela a tiempo completo y los negocios operen como de costumbre, hasta abrazar a nuestros amigos y familiares sin miedo. Estamos increíblemente orgullosos del logro, sin precedentes, de nuestros científicos y los colegas quienes trabajan en nuestras plantas de manufactura responsables de llevar esta innovación médica al mercado en menos de un año, sin recortar esquinas en los rigurosos procesos regulatorios y de Investigación y desarrollo.

Desde hace meses, hemos estado trabajando estrechamente con iniciativas internacionales, gobiernos y otras partes interesadas, según corresponda, para suministrar la vacuna al mundo lo más rápido posible. Estamos alentando el éxito de otras empresas en sus esfuerzos de vacunación y esperamos que la ciencia supere este coronavirus más temprano que tarde.

Si bien esperamos y creemos que tenemos las herramientas para (para dejar atrás) esta pandemia, nuestro trabajo aún no ha terminado. Reconozco que hay fatiga por COVID-19, pero no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de no bajar la guardia. Ahora, más que nunca, a medida que nos acercamos a las fiestas de fin de año, es importante que las personas continúen usando sus mascarillas, lavándose las manos, practicando la distancia social y observando las pautas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para reuniones al aire libre y en grupos pequeños.