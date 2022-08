Washington D.C. – El puertorriqueño Robert Asencio, candidato demócrata al Congreso por el sur de Florida, piensa que la prioridad sobre los asuntos de Puerto Rico debe estar en fortalecer su economía, aunque vería con buenos ojos una legislación que persiga acabar con el actual status territorial.

“Siempre pensé que Puerto Rico sería un estado… estoy consciente de que los que opinan de otra forma. Es un tema que los puertorriqueños tienen que decidir”, dijo Asencio, en entrevista con El Nuevo Día, después de ganar el pasado martes la primaria que le convirtió oficialmente en el candidato demócrata a la Cámara baja federal por el distrito 28 de Florida.

Asencio -un ex representante estatal que antes fue policía escolar y militar-, se enfrentará en las elecciones legislativas del 8 de noviembre, al congresista republicano Carlos Giménez, en un distrito que incluye zonas de los condados Miami Dade y Monroe y que en gran medida es el número 26 actual.

(Suministrada)

Aunque Giménez dominó el distrito 26 con 12,000 votos de ventaja en 2020, la ahora excongresista demócrata Debbie Mucarsel Powell lo ganó en 2018 con una ventaja de poco más de 4,000.

Para Asencio, atender con urgencia la recuperación económica debe ser el centro de atención en torno a Puerto Rico para que los más jóvenes puedan encontrar en la Isla “las soluciones que se requieren para que puedan superarse y no tengan que salir de la Isla para sobrevivir”.

Aunque no conoce los detalles del proyecto 8393 que está pendiente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos – que persigue un plebiscito federal entre la estadidad, la independencia y la libre asociación-, Asencio sostuvo que está de acuerdo con la idea de excluir el status territorial vigente como opción.

“Puerto Rico le pertenece, pero no es parte, de Estados Unidos. Eso hay que cambiarlo”, sostuvo Asencio, nacido en Brooklyn, y quien dijo tener familia en Arecibo, Cayey y San Juan.

Por otro lado, dijo que tiene que estudiar el proyecto del congresista demócrata boricua Ritchie Torres (Nueva York) que propone acelerar la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). “Para mí el tema de la deuda les ha puesto un nudo en el cuello. Ayudar a Puerto Rico es una promesa que le hago a la Isla”, añadió.

Asencio sostuvo que, como candidato oficial del Partido Demócrata al Congreso, debe ahora dedicar sus esfuerzos a recaudar suficientes fondos que le permitan ampliar su mensaje a los electores del distrito, que abarca “más de 200 millas” y termina en la zona de Cayo Hueso.

Ha hecho claro que promover iniciativas que mejoren la economía de su distrito será la agenda principal de su campaña.

En ese sentido, mencionó la importancia de incentivos para la inversión empresarial, con atención en las industrias emergentes, el sector de aeronáutica, la manufactura inteligente, el entrenamiento laboral y el fortalecimiento de la cadena de suministros.

De cara a noviembre, piensa que los electores podrán escoger entre “el candidato centrista” y un republicano que considera se ha dedicado a oponerse a la agenda del presidente Joe Biden aunque sean medidas que puedan beneficiar al distrito.

Asencio señaló que dará la bienvenida a que el presidente Biden haga campaña en su distrito, pese a que el inquilino de la Casa Blanca ha mantenido un nivel de aprobación bajo.

El político boricua elogió iniciativas de Biden como las leyes de rescate económico contra el COVID-19, de inversión en infraestructura y la que se titula “reducir la inflación” que va a permitir una inversión sin precedentes en medidas contra el cambio climático, un tema clave para su distrito y estado.

“No me distancio del presidente, aunque estoy consciente de que el elector va a votar por mí, no por él. De la misma forma, si la administración hace algo con lo que no estoy de acuerdo, o no es favorable para mi comunidad así lo dejaré saber. No tengo pepitas en la lengua para decir la verdad”, agregó.

El exrepresentante estatal Asencio fue el único precandidato boricua al Congreso que sobrevivió las primarias. Va en busca de un escaño en un distrito que ahora en gran medida es el número 26 y que fue ganado por los demócratas en 2018.

El pasado martes, en Nueva York, la concejal municipal Carlina Rivera – se quedó corta en sus esfuerzos por ser la candidata demócrata a la Cámara baja federal. En Florida, cuatro precandidatos republicanos al Congreso en la zona central del estado perdieron sus aspiraciones.

Previamente, otros dos aspirantes boricuas – el demócrata Gil Villegas en Chicago y la republicana Mariela Roca en Maryland-, habían también sido derrotados en primarias.

De ganar en noviembre, Asencio se unirá con toda probabilidad a los congresistas demócratas Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres, electos por Nueva York, y Darren Soto, quien representa el distrito 9 de Florida central y es el único boricua del Congreso electo hasta el momento por Florida.