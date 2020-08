Washington D.C. – La congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) afirmó hoy que son “indignantes y sin precedentes” los problemas que ha tenido la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para celebrar las primarias de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD).

“Las irregularidades electorales que están ocurriendo hoy en Puerto Rico son indignantes y sin precedentes. He estado monitoreando todo el día lo que sucede. El derecho al voto de todos los puertorriqueños debe ser garantizado”, sostuvo Velázquez, en Twitter, en el que aludió a una reseña de Associated Pres s, publicada en The Washington Post, sobre la situación en la Isla.

Velázquez pertenece al Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, que tiene jurisdicción primaria sobre los asuntos de Puerto Rico.

Natural de Yabucoa, Velázquez ha sido el principal enlace con el liderato demócrata del Congreso para los temas fiscales y económicos de la isla.

Debido a que el material electoral no llegó a tiempo a muchos colegios de votación, la CEE suspendió esta tarde las primarias en varias zonas, que continuarían el domingo 16 de agosto.