“Estos recortes devastarán a nuestros estudiantes, a nuestros profesores y a nuestros adultos mayores. Lo que me preocupa más es que estos recortes devastarán a Puerto Rico”, indicó Hernández en su mensaje, al hablar de investigaciones “que afectan desproporcionadamente a los puertorriqueños, como el cáncer, la diabetes y el Alzheimer”.

Para Hernández, los recortes de Trump también debilitarán a Estados Unidos frente a “China y otros rivales geopolíticos”. “El gobierno no puede mirar estos problemas como mera estadística en una hoja de balance. Nosotros no podemos atajar – crear atajos – cuando de la salud y la educación se trata. Nosotros no podemos quedarnos atrás frente a nuestros rivales geopolíticos”, agregó.