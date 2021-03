Washington D.C. - El gobernador Pedro Pierluisi reconoce en la regla del filibusterismo del Senado “un gran obstáculo” para lograr convertir en ley el proyecto pro estadidad presentado en la Cámara de Representantes esta semana.

“Puede no ocurrir en los próximos dos años, pero veremos a ver que pasa en las próximas elecciones congresionales de medio término. El Senado puede cambiar su composición. La regla del filibusterismo puede no estar y ese obstáculo de los 60 votos puede no ser aplicable. Iremos paso a paso”, indicó Pierluisi, en una entrevista esta semana en el podcast del presentador del programa de NBC ‘Meet the Press’ Chuck Todd.

Tras la presentación del proyecto de ley del congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida) y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien hace caucus con los republicanos, en favor de un proceso de admisión sujeto a un referéndum estadidad sí o no, Pierluisi ha insistido en que prevé que la medida se apruebe en la Cámara baja.

Pero, al mismo tiempo, ha destacado que el panorama es cuesta arriba en el Senado, dividido 50 a 50 entre los caucuses demócrata y republicano. Bajo la regla del filibusterismo, el Senado requiere normalmente 60 votos para llevar una medida a votación final.

No hay los votos en este momento, dentro del caucus demócrata, para cambiar esa regla. Esta semana, sin embargo, las senadoras demócratas por Minnesota Amy Klobuchar y Tina Smith, que son consideradas centristas, expresaron su respaldo a eliminar el filibusterismo.

“Haré el trabajo duro, junto a otros, como la comisionada residente. Uno a uno con miembros del Senado”, indicó Pierluisi.

Para el gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), los senadores por Florida Marco Rubio y Rick Scott, aunque no han anunciado que coauspiciarán el proyecto pro estadidad que presentará el senador demócrata Martin Henrich (Nuevo México), son aliados de los estadistas de la Isla.

Pierluisi también dijo que la republicana Lisa Murkowski (Alaska) “apoya la estadidad para Puerto Rico”.

Todd leyó en el podcast la declaración de Rubio en la que el senador, al exhortar a sus colegas republicanos a mantener una mente abierta sobre este debate, afirmó que continuará poniendo de su parte “para algún día lograr los 60 votos necesarios en el Senado para la admisión de Puerto Rico a la Unión”.

El proyecto presentado en la Cámara baja -con 52 coauspiciadores, incluida la comisionada y otros 13 republicanos-, propone un plazo de hasta 12 meses para que el presidente de Estados Unidos proclame la admisión de Puerto Rico como estado, si los puertorriqueños votan a favor en un referéndum federal y sin que el asunto tenga que regresar al Congreso.

Al aludir a senadores que simpatizan con la estadidad, Pierluisi mencionó también a los demócratas Richard Blumenthal (Connecticut), Ben Cardin (Maryland) y Tim Kaine (Virginia).

Blumenthal, Ron Wyden (Oregón), Brian Schatz (Hawai), Jeff Merkley (Oregón) y Mazie Hirono (Hawai) son senadores demócratas que en el pasado, además de Heinrich, han hecho expresiones a favor de la estadidad.

Pierluisi sostuvo que entre los senadores republicanos existe la percepción de que Puerto Rico, como estado, solo enviaría al Senado demócratas, aunque los puertorriqueños de la Isla nunca han estado integrados plenamente al proceso electoral estadounidense. No obstante, las votaciones en primarias presidenciales han reflejado que los que participan suelen vincularse 2 a 1 con los demócratas.

Para el gobernador, en la última década han ocurrido “dos votos muy significativos en Puerto Rico”, el del referéndum de 2012 en que el 54% de los electores rechazó el status territorial vigente y el de noviembre pasado en el que la estadidad obtuvo el 52.5%.

El líder de la mayoría demócrata del Senado, el demócrata Charles Schumer (Nueva York), ha indicado que se requiere un “fuerte consenso” para avanzar la propuesta de estadidad y ha precisado que está en espera de un proceso justo.

En la Cámara baja, la legislación del demócrata Soto competirá con la que presentarán nuevamente sus colegas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, electas por Nueva York, para vincular al gobierno federal con una posible Convención de Status que decida convocar el gobierno de Puerto Rico.

Esta semana, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki - al ser preguntada por las propuestas de estadidad para Puerto Rico y Washington D.C.-, indicó que el presidente Joe Biden “apoya un referéndum en Puerto Rico para que la gente en Puerto Rico decida el camino hacia delante”. “En torno a la estadidad para (Washington) D.C., ciertamente respalda y por mucho tiempo ha respaldado la estadidad para D.C.”, agregó Psaki.

Seis días después del referéndum del 3 de noviembre en Puerto Rico, Biden, por medio de su portavoz para asuntos hispanos, Jennifer Molina, mantuvo su promesa de campaña de promover un proceso de status justo y vinculante para la isla en coordinación con representantes de “cada una” de las alternativas.

“La posición de principio, especialmente para la persona que está el frente de ese poder colonizador, es decir que la gente debe tener un proceso de autodeterminación y no poner el pulgar en la escala hacia una dirección u otra.. .Es muy sospechoso cuando alguien intenta prescribir un resultado para millones de personas”, indicó Ocasio Cortez en declaraciones a la publicación Axios y luego de que más de 80 grupos en Estados Unidos y Puerto Rico pidieran a Schumer y a la speaker Nancy Pelosi respaldar la legislación que presentará junto a Velázquez.