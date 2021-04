Washington D.C.- El gobernador Pedro Pierluisi le reclamará mañana al Congreso que cese de tratar a Puerto Rico “como una propiedad” y responda afirmativamente al 52.5% de respaldo que obtuvo en noviembre pasado la propuesta de convertir la isla en un estado federado.

“Lo que ha surgido en los últimos ejercicios de autodeterminación es una expresión del inconfundible deseo de residentes de Puerto Rico en convertirse en un estado”, indicó Pierluisi en la ponencia que envió por escrito al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, que estudiará mañana en una vista pública dos proyectos de status.

El comité examinará las medidas -en lo que se prevé serán por lo menos dos días de audiencia, la próxima será el 20 de abril-, sin participación de la Casa Blanca y en momentos en que líderes del Senado han advertido que el referéndum de noviembre pasado no será suficiente para avanzar una medida a favor de la estadidad.

Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), abrirá la sesión en la que cuatro ponentes – incluyéndole a él- respaldarán el proyecto pro estadidad del congresista demócrata Darren Soto y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González. Mientras, otros cuatro – entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez-, apoyarán la medida de las congresistas demócratas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez en favor de que el Congreso se vincule con una Convención de Status y un potencial referéndum de alternativas de status.

Sin mencionarlo por su nombre, Pierluisi aludió al exsenador del Partido Popular Democrático (PPD) Eduardo Bhatia, quien tuvo un careo en julio de 2018 con el congresista republicano Doug LaMalfa (California) en el que sostuvo que el Congreso debía de excluir a Puerto Rico de la cláusula para territorios si era para tratar a la isla como una propiedad.

Bajo el artículo IV, sección 3 de la Constitución de Estados Unidos, el Congreso tiene “el poder para disponer y hacer todas las regulaciones y normas necesarias respecto al territorio u otra propiedad que pertenezca a los Estados Unidos”, recordó Pierluisi en su testimonio.

“Exigimos que comiencen a tratarnos como iguales y dejen de tratarnos como propiedad. Al contrario de lo que los Casos Insulares y su nueva progenie moderna en el Congreso cree, no pertenecemos a los Estados Unidos. Somos parte integral y fundamental”, agregó el gobernador.

Previamente, el gobernador Pierluisi ha indicado que tras el referéndum del 3 de noviembre le corresponde ahora al Congreso decir sí o no a la estadidad. “Solo hay dos opciones de status disponibles: estadidad y obtener la soberanía nacional”, afirmó Pierluisi.

Para Pierluisi, en momentos en que hay un debate nacional en Estados Unidos sobre el derecho al voto, los residentes de Puerto Rico no pueden votar por el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos, ni tienen representación con derecho al voto en el Congreso que aprueba leyes que van por encima del gobierno local de la isla. El gobernador describió además como “desafortunado” el proyecto de las boricuas Velázquez y Ocasio Cortez, que tiene ahora el respaldo de otros 74 demócratas de la Cámara baja y el cual considera que no es vinculante.

Pero, también argumentó que el lenguaje de la legislación de Velázquez y Ocasio Cortez, que aspira a traer a la discusión con el Congreso el idioma y la cultura de Puerto Rico, puede ser comparado con “el mismo razonamiento utilizado por jueces racistas y xenofóbicos del Tribunal Supremo de Estados Unidos a principios del siglo 20 que decidió los infames Casos Insulares”.

Bajo los Casos Insulares, el Tribunal Supremo estadounidense determinó que Puerto Rico es un territorio no incorporado que no está encaminado a la estadidad, y pertenece a, pero no es parte, de Estados Unidos.

Tatito Hernández: “Los puertorriqueños atesoran su identidad”

En su ponencia, Hernández reafirmó su respaldo al proyecto 2070 de las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez porque “genuinamente promueve la participación de todas las partes y al mismo tiempo colabora con el Congreso y el Departamento de Justicia federal en el análisis de todas las posibilidades legales”.

“Por primera vez, se le dará al electorado una definición realista de cada opción viable, evitando que un ejercicio democrático se convierta en una contienda de popularidad, como ha sucedido históricamente. Sin caer en tácticas de miedo de políticos de todos los partidos (PNP, PPD y PIP) de la isla, los puertorriqueños identifican solo dos alternativas de unión permanente: la estadidad y el Estado Libre Asociado”, señaló Hernández Montañez en su ponencia, quien declara como presidente cameral.

Ante las críticas del gobernador y los promotores de la estadidad de que se debe respetar el resultado del referéndum del 3 de noviembre pasado, Hernández Montañez afirmó que los mismos electores que fueron a las urnas hace cinco meses en la isla apoyaron que el Partido Popular Democrático (PPD) tenga mayoría en la Legislatura de Puerto Rico.

La Cámara baja, indicó, ya aprobó el 2 de marzo una resolución concurrente que reclama al Congreso que establezca las alternativas que está dispuesto a considerar como “una solución a la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos”.

“Los puertorriqueños atesoran su identidad y los beneficios de su relación con los Estados Unidos. El comercio, la moneda, la defensa y la ciudadanía común son activos que disfrutamos hoy y, como tales, no son negociables. Una gran mayoría, alrededor del 85% de los puertorriqueños valoran mucho su ciudadanía estadounidense y favorecen una relación permanente con los Estados Unidos. Estas aspiraciones ya están garantizadas por nuestro arreglo político actual, es decir, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, indicó Hernández Montañez.

Acevedo Vilá: se debe considerar “alguna forma de libre asociación”

Mientras, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá reafirmó también en la ponencia que envió al Comité de Recursos Naturales su respaldo al proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez, y argumentó que el Congreso debe considerar un Estado Libre Asociado no colonial ni territorial, que describe como “alguna forma de libre asociación”.

Acevedo Vilá indicó que declarará mañana a nivel personal, pero añadió los puntos principales de la creación del Frente Puertorriqueñista que anunció recientemente con el excongresista demócrata Luis Gutiérrez (Illinois).

Para Acevedo Vilá – como ha indicado el senador republicano Rick Scott (Florida)-, el referéndum del 3 de noviembre reflejó la división que existe en la isla sobre el status y presentó datos de una encuesta que pagó en 2020, cuando aspiró sin éxito a la comisaría residente, que indicaba que de haberse presentado en el referéndum las alternativas de Estado Libre Asociado, libre asociación e independencia, la estadidad no hubiese alcanzado el 50%.

Acevedo Vilá afirmó que la parte más importante del proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez es la creación de una comisión bipartidista del Congreso que pueda entrar en conversaciones con representantes de la Convención de Status para responder las preguntas constitucionales, económicas, de idioma y cultura que surgen principalmente con la estadidad.

“¿Está el Congreso dispuesto a aceptar como estado una nación con el español como idioma oficial y único en los tribunales estatales, la legislatura y las escuelas públicas?”, preguntó Acevedo Vilá a los miembros del Comité de Recursos Naturales, que incluye a cuatro republicanos que respaldan declarar el inglés como idioma oficial de Estados Unidos.

Johanne Vélez García aboga por la estadidad

Mientras, la vicepresidenta del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico, Johanne Vélez García, afirmó en su ponencia que “al igual que hizo (Donald) Trump después de la votación de noviembre, los oponentes de la estadidad simplemente no pueden aceptar que perdieron, por lo que simplemente le piden que ignore que la estadidad ganó.

Vélez García indicó que los miembros del Congreso deben aprobar el proyecto pro estadidad “si se toman en serio el fin del status de territorio colonial obsoleto de Puerto Rico”.

A su vez la profesora Cristina Ponsa Kraus, de la Escuela de Derecho de Columbia University y quien defiende el proyecto pro estadidad, presentará para el récord la carta de 47 profesores de Derecho, incluidos tres de Puerto Rico, en favor de la legislación 1522 de Soto y González.

Esos 47 profesores indicaron que el proyecto de Soto y González es una respuesta “respetuosa, cautelosa y pragmática”, mientras temen que la legislación de Velázquez y Ocasio Cortez abra la puerta a una propuesta que trate de crear la falsa ilusión de que puede haber otra opción no territorial que no sea la independencia y la estadidad.

El sábado, una docena de constitucionalistas y académicos de derecho de universidades de Puerto Rico publicaron una respuesta a los argumentos de 44 colegas de instituciones estadounidenses y tres de la isla que favorecen que de cara a un proceso de libre determinación de la Isla el gobierno federal solo ofrezca ahora como opción la estadidad.

Los 12 profesores de las universidades de Puerto Rico, Interamericana y de la Pontificia Universidad Católica (PUCPR) indicaron que todos deberían estar de acuerdo en que “en los 123 años de su relación con Puerto Rico, el gobierno de Estados Unidos nunca ha hecho una oferta clara y vinculante a los puertorriqueños con respecto a la estadidad, la independencia o la libre asociación, detallando, desde la perspectiva de Estados Unidos, los términos y condiciones de cada opción, en una forma que pueda ayudar al pueblo de Puerto Rico a tomar una decisión informada con respecto a su futuro político con la mayor conciencia posible de las consecuencias esperadas de su determinación”.