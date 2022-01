Washington D. C. – El gobernador Pedro Pierluisi afirmó que cualquier nuevo acuerdo bipartidista en el Congreso sobre Medicaid que deje atrás la interpretación del gobierno de Joe Biden de que Puerto Rico tiene garantizado por lo menos unos $3,000 millones anuales bajo ese programa, debe asegurar una asignación de por lo menos ocho años.

Pierluisi señaló que una asignación de “dos o cuatro años no es aceptable”. “Lo que queremos es un financiamiento a largo plazo”, indicó, en torno a un programa que costea la mayor parte del plan de salud Vital del gobierno de Puerto Rico, que beneficia a alrededor de 1.5 millones de personas.

Para el gobierno de Puerto Rico, la alternativa principal es apostar a que un proyecto que busque rescatar alguna de las iniciativas sociales del presidente Biden incluya el lenguaje de la legislación “Reconstruir mejor” que ha impulsado una asignación permanente de $3,600 millones anuales en fondos de Medicaid, con un pareo federal que alcanzaría el 83% a partir del año fiscal federal 2023 y que permita un aumento a base de la inflación en los servicios médicos.

En estos momentos, por medio de la interpretación del gobierno de Biden sobre una ley de diciembre de 2019, los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS) garantizan a Puerto Rico por lo menos $2,943 millones anuales, con aumentos por el incremento en el costo de los servicios médicos.

A principios de diciembre pasado, cuando se aprobó la resolución temporal vigente sobre el presupuesto federal, la ausencia de un nuevo lenguaje sobre las asignaciones de Medicaid a Puerto Rico provocó que el pareo federal – FMAP, por sus siglas en inglés-, se redujera de 76% a 55%.

Sin una nueva legislación, la caída al 55% en el FMAP puede costarle al gobierno de Puerto Rico cerca de $500 millones anuales en comparación con las asignaciones de los pasados dos años fiscales federales.

Pierluisi - quien participa en Washington D.C. en la reunión de invierno de la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos-, dijo que discutirá el tema de Medicaid el lunes en la Casa Blanca con asesores del presidente Biden y probablemente por teléfono, antes de regresar el miércoles a San Juan, con el presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el demócrata Frank Pallone (Nueva Jersey). El programa Medicaid está bajo la jurisdicción de la comisión que preside Pallone.

La Cámara baja aprobó en noviembre de 2021, como parte del proyecto con las iniciativas sociales, el lenguaje dirigido a elevar a $3,600 millones anuales los fondos de Medicaid, con el 83% de pareo federal a partir de octubre próximo y el aumento anual basado en la inflación. Pero, ese proyecto fue frenado en el Senado por los 50 republicanos y el senador demócrata Joe Manchin (Virginia Occidental).

La líder de la minoría republicana en el Comité de Energía y Comercio, Cathy McMorris Rodgers (Washington), ha exhortado, sin embargo, a regresar al acuerdo bipartidista de julio pasado en 2021 que otorgaría a Puerto Rico unos $3,000 millones anuales durante cinco años, con un 76% de pareo federal, pero sin aumento por inflación.

Según la legislación acordada en esa comisión, Puerto Rico tendría garantizado por lo menos $2,809 millones durante el próximo año fiscal federal, que comienza el 1 octubre, y $2,719 millones durante los fiscales 2023 y 2026.

Cada uno de los cinco años que regula la propuesta, Puerto Rico podrá obtener otros $200 millones mientras se asegure que el 70% de los fondos van a manos de los proveedores de salud. También tendrá acceso a un 6% de aumento en los fondos mientras perdure la emergencia del coronavirus.

Pierluisi sostuvo que tanto la duración de la asignación como el acceso a aumentos por inflación son fundamentales en una alternativa a la agenda social de Biden, que considera es aún la opción principal o “el plan A”.

“Esto es una cuestión fiscal. Hay una gran diferencia entre que me estén dando 55 centavos por cada dólar que se gaste en el programa y que me den 83 centavos por cada dólar que se gasta en el programa”, sostuvo. Pero, insistió en que no es aceptable sustituir la interpretación del Ejecutivo federal por una asignación de corta duración.

Cuando declaró el pasado 27 de enero ante un comité especial de la Cámara baja sobre el COVID-19, el gobernador pidió a corto plazo restablecer el 76% del pareo federal o FMAP de cara a una nueva legislación de presupuesto antes del 18 de febrero, sea otra resolución temporal o un ómnibus legislativo que acabe de aprobar las asignaciones para el año fiscal federal 2022, que empezó en octubre pasado y termina en septiembre próximo.

“Urjo a este comité a trabajar con sus colegas en el Congreso para restablecer el 76% del FMAP cuando se acerca la fecha límite del 18 de febrero para financiar al gobierno”, señaló entonces Pierluisi.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González – aunque respalda como Pierluisi el lenguaje de las iniciativas sociales del presidente Biden-, se reunió el pasado 19 de enero con McMorris Rodgers “para reactivar el acuerdo bipartita” sobre Medicaid.

Mientras, el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá Cortés, ha descartado promover en este momento el mismo acuerdo bipartidista del Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja, pues piensa que colocará a la industria de salud en una situación deficitaria antes de que expire la legislación.

“Creo que hay mejores rutas”, Plá Cortés, quien ha acentuado, como el gobernador, la importancia de que una próxima legislación, como el plan de Biden, garantice aumentos en las asignaciones a base de la inflación en los servicios médicos.