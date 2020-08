Washington D.C.- Una popular canción de Bad Bunny es el tema central del más reciente anuncio de la campaña del candidato presidencial demócrata, Joe Biden, dirigido a los puertorriqueños e hispanos de Florida y Pensilvania.

“Pero ya no” es el título de la campaña en la que se utiliza la canción del mismo nombre de Bad Bunny e incluye imágenes referentes al lanzamiento de rollos de papel que hiciera el presidente Donald Trump en Puerto Rico en medio de la emergencia del huracán María.

El anuncio comienza con imágenes de republicanos celebrando en la convención presidencial republicana de 2016, pero luego presenta la foto que se tomó el presidente Trump frente a una iglesia, con la Biblia en la mano, después de las fuerzas policiales y militares desalojar una manifestación pacífica frente a la Casa Blanca y vídeos sobre la pandemia del coronavirus, que ha provocado más de 180,000 muertes en Estados Unidos.

“Antes yo te quería pero ya no, tú me gustabas pero ya no, yo estaba pa’ ti, pero ya no, eh”, dice la letra de la canción.

Tanto Florida como Pensilvania - estados con una alta población boricua-, fueron ganados por el presidente Trump en 2016, y son dos de los botines más codiciados de estas elecciones.

“Desde que anunció su candidatura a la presidencia e inmediatamente después de asumir el cargo, Trump ha atacado los valores y las contribuciones de los hispanos e inmigrantes. Los anuncios que publicamos hoy detallan algunas de las muchas razones por las que no podemos darnos el lujo de tener a Donald Trump en la Casa Blanca por otros cuatro años”, indicó Jennifer Molina, portavoz de la campaña del exvicepresidente Joe Biden y la senadora Kamala Harris.

La campaña de Biden divulgado al mismo tiempo otro mensaje publicitario encabezado por el cantante Alejandro Fernández, dirigido a la comunidad de origen mexicano en Arizona, otro estado que se considera un campo de batalla electoral en estas elecciones presidenciales.

Hace unos días, Bad Bunny, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, se inscribió como elector en Puerto Rico y exhortó a los puertorriqueños a votar en noviembre en la Isla, aunque recomendó rechazar a los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD).

Junto a artistas como Residente (René Pérez) y Ricky Martin, Bad Bunny fue una de las voces que movilizó a cientos de miles de personas durante las manifestaciones del verano de 2019 que forzaron la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, tras los casos de corrupción en su administración y la divulgación de un chat en el que se burlaba de amplios sectores de Puerto Rico.