Washington D.C. –Clínicas de asuntos legales de la Universidad Interamericana (Inter) solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al pasar juicio sobre el caso político de Puerto Rico lo enmarque como una violación de derechos humanos de parte de Estados Unidos por no ofrecer a los puertorriqueños un proceso de libre determinación y descolonización.

Al intervenir como “amigos de la corte” en querellas presentada hace 15 años por el exgobernador Pedro Rosselló González y el abogado estadista Gregorio Igartúa, exhortaron a la CIDH a evitar limitar la ausencia de un ejercicio de libre determinación en Puerto Rico a la exclusión de sus residentes del proceso de votación para formar el gobierno federal.

“A los residentes de Puerto Rico no se les permite votar en las elecciones presidenciales y congresionales de Estados Unidos. Eso es un hecho. Sin embargo, un análisis aislado de esa realidad, sin una consideración apropiada de las normas internacionales aplicables sobre el derecho a la libre determinación, puede llevar a conclusiones incorrectas”, señalaron Annette Martínez Orabona, directora de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y Steven Lausell Recurt, de la Clínica de Asistencia Legal de la Inter.

En su querella, el exgobernador Rosselló González denunció que la falta de derechos políticos de los residentes de Puerto Rico dentro del gobierno federal - por no votar por el presidente de Estados Unidos ni elegir miembros con plenos derechos en el Congreso-, representa una violación de los derechos humanos. Igartúa, quien como Rosselló González promueve que Puerto Rico sea un estado de Estados Unidos, presentó una querella centrada en la falta de representación en el Congreso.

Las denuncias fueron sometidas después de que la CIDH – un brazo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA)-, determinó en 2003 que el gobierno estadounidense viola los derechos humanos de los residentes de Washington D.C. – donde se vota por el presidente de Estados Unidos-, por no permitirles tener representación con plenos derechos en el Congreso.

Martínez Orabona y Lausell Recurt indicaron que las querellas de Rosselló González e Igartúa buscan reivindicar derechos individuales como “minorías”, no el reclamo de un proceso de libre determinación como “un derecho colectivo” como ha sido reconocido por tratados y el derecho internacional consuetudinario.

“Lo que los peticionarios buscan de esta Comisión, contrario al derecho internacional establecido, es que Puerto Rico sea reconocido como minoría dentro de los Estados Unidos en lugar de como un pueblo con derecho a la autodeterminación”, acentuaron.

En una declaración de 1970, recordaron, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que la carta que rige la organización internacional ha determinado que una colonia o un territorio no autónomo tienen un status separado y distinto al estado que lo administra, y que esa diferencia existirá hasta que el pueblo ejerza su autodeterminación.

Por ello insistieron, el caso político de Puerto Rico es distinto al de Washington D.C., que resolvió la CIDH hace 15 años. Los abogados, profesores en la Inter, advirtieron que el Comité de Descolonización, en 39 ocasiones, ha afirmado que Puerto Rico aún no ha ejercido su derecho a la libre determinación e independencia.

“De acuerdo acuerdo con el derecho internacional, Puerto Rico no puede ser considerado parte integral de los Estados Unidos. Si bien el derecho internacional es decisivo en este punto, también vale la pena mencionar que incluso bajo el marco legal interno de los Estados Unidos, Puerto Rico nunca ha sido considerada parte integral de Estados Unidos. Desde 1901, Puerto Rico ha sido definido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no como parte de los Estados Unidos, sino como posesión no incorporada”, agregaron.

Cuando las querellas fueron discutidas el 5 de octubre de 2018 en una audiencia en Boulder, Colorado, el entonces embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, afirmó que el caso político de Puerto Rico es un asunto doméstico de Estados Unidos.

Pero, con respecto al reclamo de estadidad, Trujillo dijo que en la Isla no había consenso en torno al status político y que los que quieren votar por el presidente y elegir miembros al Congreso con plenos derechos pueden mudarse a un estado.