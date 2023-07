Washington D.C. – El grupo de estudio Centro para una Nueva Economía (CNE) teme que la propuesta para utilizar la asistencia federal alimentaria como vehículo para respaldar la agricultura y la soberanía alimentaria de Puerto Rico genere confusión y “termine decimando” la ayuda a los más pobres.

“De entrada, esto puede sonar como una propuesta simpática, pero si analizamos los detalles, la conclusión es que puede terminar generando más confusión que ayudando a los agricultores”, dijo Sergio Marxuach, director de Política Pública del CNE.

De cara al debate sobre los esfuerzos para que Puerto Rico transicione del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), el Centro Cultural Puertorriqueño Juan Antonio Corretjer, de Chicago, propuso al Congreso que se considere una iniciativa que permita destinar, al menos, la mitad de los fondos para promover la agricultura y la soberanía alimentaria puertorriqueña.

La propuesta tiene el respaldo del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Fideicomiso de Tierras Comunitarias de Agricultura Sostenible, y los alcaldes de Naranjito, Orocovis, Loíza, Aguadilla, Sabana Grande y Juncos.

“Existen otros programas federales para apoyar a los agricultores y la agricultura… No es necesario decimar la poca ayuda que reciben las familias que participan en el programa de asistencia nutricional para subsidiar a los agricultores. Están creando un conflicto innecesario entre dos grupos que necesitan apoyo y ayuda”, sostuvo Marxuach.

El consultor Federico de Jesús Febles, quien cabildea sobre este asunto para el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago, indicó que no promueven que se reduzca la asignación a las familias y que, si no va a haber un aumento en los fondos de asistencia nutricional, debe explorarse utilizar programas destinados a apoyar directamente a los agricultores.

El liderato del Congreso puede decidir, en septiembre, si echa hacia delante un plan de transición del PAN al SNAP, aunque el gobernador Pedro Pierluisi considera que eso no implicará, en este momento, un aumento en los fondos federales.

Bajo el PAN, que se recibe como una subvención en bloque, Puerto Rico recibe, este año fiscal federal, $2,825 millones. Bajo el SNAP, que según un estudio encomendado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos requiere una transición de 10 años, Puerto Rico pudiera recibir cerca de $1,700 millones adicionales.

Respecto a los reclamos del Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago para que las reglas de los programas de asistencia alimentaria se traduzcan al español puertorriqueño, Marxuach comentó que el Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos “ya se encuentra en un proceso de traducir al español todas las reglas y guías del programa SNAP, con miras a su aplicación futura a Puerto Rico”.

Por ello, no ve necesaria otra de las propuestas dirigidas a que la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos administre el programa.

“De hecho, no me está claro si esa agencia ni siquiera tiene jurisdicción para administrar programas domésticos. Esta propuesta puede resultar en un retraso aún mayor en la transición hacia el SNAP, algo que no beneficia a nadie en Puerto Rico”, sostuvo Marxuach.