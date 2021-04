Washington D. C. – El demócrata Conor Lamb y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, presentaron legislación que incentiva que en medio de la pandemia del coronavirus el Departamento de Asuntos del Veterano reclute veteranos de las Fuerzas Armadas que tuvieron experiencia previa en el área de la medicina militar.

El proyecto de ley de la Cámara baja, según la comisionada, permite al Departamento de Asuntos del Veterano compartir la información sobre esos exmilitares con sus gobiernos estatales, y organizaciones acreditadas.

La medida también haría permanente el programa de Técnicos de Cuidado Intermedio (ICT),para emplear a exmilitares en centros de salud para veteranos.

“La carrera para vacunar a los ciudadanos americanos en contra del COVID-19 ha servido como un recordatorio de cuan mal preparados estábamos para esta pandemia. No existe un mejor grupo que nuestros veteranos para ayudarnos a ganar la batalla”, indicó el congresista Lamb, electo por un distrito de Pensilvania.

Por su parte, la comisionada González afirmó que “ha quedado evidente que, durante esta pandemia, es necesario maximizar toda oportunidad y recurso disponible para combatir este virus de riesgo mortal”.

La medida tiene el apoyo de los grupos Iraq and Afghanistan Veterans of America (IAVA), the Union Veterans Council (UVC) , la central sindical AFL-CIO y Team Rubicon.