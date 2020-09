Washington D.C. - El gobierno de Puerto Rico ha notificado al Congreso que, en medio de la pandemia del coronavirus, dejará sin utilizar cerca de $1,000 millones en fondos de Medicaid al terminar el 30 de septiembre este año fiscal federal.

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a comisionado residente en Washington, dio a conocer la información hoy al divulgar una carta enviada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced el 1 de septiembre al liderato del Congreso, en la que pide legislación que le autorice utilizar los fondos a partir de octubre.

En la carta, la gobernadora Vázquez Garced alegó que las complicaciones de la pandemia del coronavirus, la burocracia federal y los controles que impone la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) han limitado el uso de los fondos. Hasta el 1 de septiembre no se habían utilizado $1,054 millones.

La falta del uso de los fondos ocurre en el primer año de vigencia del aumento que permitiría a Puerto Rico recibir cerca de $2,916 millones anuales en fondos de Medicaid este año fiscal federal.

El Congreso aprobó en 2019 asignar a Puerto Rico $5,742 millones en fondos de Medicaid para los años fiscales federales 2020, que termina el 30 de septiembre, y 2021.

Inicialmente, el liderato legislativo propuso asignar hasta $11,869 millones por cuatro años, pero el presidente Donald Trump amenazó con vetar esa propuesta. Al final, el acuerdo fue limitar los fondos a $5,700 millones divididos en dos años fiscales federales.

“Le dijimos hace un año que si no nos daban este dinero el sistema de salud colapsaba”, y ahora le piden al Congreso que se legisle porque no han podido utilizar el aumento en fondos, sostuvo Acevedo Vilá, en una conferencia de prensa.

La carta de la gobernadora Vázquez Garced a los líderes del Congreso – incluida la speaker Nancy Pelosi y el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell -, le fue enviada también a la comisionada Jenniffer González.

“No sé si las razones (para no utilizar los fondos) son válidas o no. Lo que me parece inexplicable es que se lo notifiquen al Congreso cuando solo falta un mes para que se acabe el año fiscal”, indicó Acevedo Vilá, en una conferencia de prensa en San Juan.

La gobernadora Vázquez Garced pidió al liderato del Congreso que incluya la autorización del uso de esos fondos en la resolución que se debe aprobar este mes para extender el presupuesto vigente probablemente hasta diciembre. Para Acevedo Vilá, eso pudiera ser una solución temporal de dos meses, pero no resuelve el problema de la potencial pérdida de fondos federales.

Lee el contenido de la carta:

Primera página de la carta de la gobernadora al Congreso.

Segunda página de la carta.

Tercera página de la carta.

La falta de uso de los $1,054 millones ocurre en momentos en que el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Charles Grassley (Iowa), ha mantenido una lupa sobre las actuaciones del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En abril pasado, Grassley solicitó a la gobernadora explicaciones sobre el escándalo de los fallidos contratos sobre las pruebas rápidas del coronavirus, los casos de corrupción relacionados al programa de Medicaid y otras irregularidades del gobierno del PNP durante este cuatrienio.

La exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Angie Ávila fue una de las personas acusadas por corrupción el verano pasado. Mientras, la fiscalía federal y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud de Estados Unidos mantienen una investigación en la isla sobre el uso de fondos del programa Medicaid.

“Me imagino la reacción que tendrá Grassley”, que fue copiado en la carta, sostuvo el exgobernador Acevedo Vilá, quien denunció el silencio sobre este asunto de la gobernadora Vázquez Garced y la comisionada González.

También cuestionó si luego de la primaria del PNP si la gobernadora y la comisionada residente han tenido una comunicación sobre los asuntos del gobierno federal.

El Senado reanuda esta tarde sus sesiones y la Cámara baja federal el lunes. Pero, solo pueden estar en sesión unas cuatro semanas, pues el Congreso tiene previsto volver a recesar debido a la proximidad de las elecciones del 3 de noviembre.

Acevedo Vilá sostuvo que está dispuesto a utilizar sus contactos en el lado demócrata para colaborar con el gobierno de Puerto Rico en las gestiones para evitar la pérdida de esos fondos. Tanto la comisionada González como la gobernadora Vázquez Garced se identifican con los republicanos.