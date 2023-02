Washington D.C. – El profesor de Derecho e historiador Rafael Cox Alomar publicó nuevos libros: “The Puerto Rico Constitution” y “Hacia un nuevo orden de las cosas”.

El primero, que detalla la trayectoria constitucional de Puerto Rico, fue publicado por Oxford University Press y será presentado el 8 de marzo (3:00 p.m.) en el centro para visitantes del Capitolio estadounidense, con el respaldo de la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez.

En el libro, Cox Alomar, constitucionalista de la Escuela de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia, hace un repaso de la historia constitucional de Puerto Rico, para luego proveer un análisis detallado de los articulados de la Constitución puertorriqueña.

“Lo preparé pensando en la academia legal de Estados Unidos, los jueces federales, para que tengan un libro de referencia con respecto a nuestro derecho constitucional”, indicó Cox Alomar, en una entrevista con El Nuevo Día.

En el prefacio, el exjuez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico Federico Hernández Denton destacó que no se trata solo del “primer volumen sobre la Constitución de Puerto Rico publicado en la serie ‘Oxford Commentary on the State Constitutions of the United States’, sino que es el único trabajo completo en inglés que traza con meticulosa atención al detalle la desigual trayectoria del constitucionalismo puertorriqueño desde los inicios del dominio colonial español hasta la tercera década del siglo XXI”.

Lawrence Friedman, editor de la serie de Oxford sobre las constituciones estatales, presentará el libro en el el Congreso.

En Puerto Rico, además, esta semana Cox Alomar tiene tres presentaciones del libro “Hacia un nuevo orden de las cosas”, que afirma reúne “escritos, pensamientos e ideas, porque en un país como el nuestro en donde la amnesia y la desmemoria son la orden del día, se impone la pesada obligación de rescatar la memoria histórica”.

En el prefacio, indicó que pretende “ofrecer una radiografía” del nuevo orden de las cosas, que considera ha reivindicado “la tradición anticolonialista de José de Diego, Pedro Albizu Campos, Gilberto Concepción de Gracia, Vicente Géigel Polanco, César Andreu Iglesias, Lolita Lebrón y tantas otras voces que desde siempre advirtieron el carácter colonial del Estado Libre Asociado”.

Incluye columnas de opinión publicadas en El Nuevo Día, El País, Listín Diario, The Miami Herald, The Hill y el Harvard Law Today, entre otros.

También integra al libro el memorando que junto a la profesora de Derecho de la Universidad de Columbia Cristina Ponsa Kraus envió en octubre de 2021 al entonces presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), para proponer un plebiscito federal en Puerto Rico entre la estadidad, la independencia y la libre asociación.

Libros de Rafael Cox Alomar. (Suministrada)

El documento formó parte del análisis que desembocó en la presentación y aprobación en el pleno de la Cámara de Representantes – el pasado 15 de diciembre-, del proyecto de ley 8393, que busco impulsar un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia.

“Con una escritura sostenida por el conocimiento y la pasión, Cox Alomar ofrece un llamado urgente a la descolonización y a mantener viva la memoria de luchas democratizadoras, tradición en la que se reconoce”, indicó el intelectual puertorriqueño Arcadio Díaz Quiñones, profesor emérito jubilado de la Universidad de Princeton.

Cox Alomar tendrá el miércoles la primera presentación del libro “Hacia un nuevo orden de las cosas” - cargo del profesor Jorge Schmidt-, en el recinto de Mayagüez de la Pontificia Universidad Católica. El jueves, lo presentan el historiador Néstor Duprey y el profesor de Derecho Carlos Díaz Olivo en Casa Norberto, en Plaza las Américas. Y el sábado lo llevará a la librería El Candil de Ponce.

“Planteo en este libro que estamos en un nuevo tiempo, por el resquebrajamiento del bipartidismo tradicional, el empuje de la posibilidad de las alianzas, la reconfiguración electoral, el fin del Estado Libre Asociado como un vehículo de status y la entrada de una gran alianza anticolonialista. Por primera vez desde el establecimiento del Estado Libre Asociado hay un gran consenso anticolonialista en Puerto Rico”, sostuvo.

Cox Alomar, sin embargo, reconoce que los republicanos del Congreso asumen una posición a favor del territorio colonial como barrera a la estadidad.

“Para los republicanos, las alternativas de Puerto Rico son o la colonia a perpetuidad o la soberanía. Obviamente, la estadidad para los republicanos no es una alternativa”, sostuvo Cox Alomar, quien afirmó que la división política en Estados Unidos augura incertidumbre y hará complicado avanzar a corto plazo el proceso de descolonización.